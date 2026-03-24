Lamarque garantiza abasto y consumo de vital líquido durante Foro de Agua 2026

Ciudad Obregón, Sonora.- Con la urgente necesidad de cuidar el agua como tema principal, se realizó en Cajeme el Foro de Agua 2026, con la presentación de reconocidos ponentes y la participación de autoridades municipales, de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y del alcalde Javier Lamarque Cano.

Fue en la sala de Cabildo donde se realizó el foro, al que asistieron varios invitados especiales y representantes de organismos empresariales, así como otros relacionados con el uso, administración y cuidado de ese recurso hídrico. En el evento, participó el presidente municipal de Cajeme, Javier Lamarque Cano, quien señaló que en la región se enfrenta una presión creciente por sequía intensa, acuíferos sobreexplotados y menos disponibilidad de agua en las presas del río Yaqui.

Lamarque Cano garantiza abasto y consumo de vital líquido durante Foro de Agua 2026

El munícipe detalló que poco más del 80 por ciento del vital líquido se destina a la agricultura en el valle del Yaqui; sin embargo, destacó que se le está haciendo frente al reto de garantizar a la población un abasto suficiente de agua potable.

Tenemos el privilegio de tener agua corriente en casa, abrir una llave y gastar 370 litros por persona y no nos alcanza. A nivel mundial, más de dos mil millones de personas no tienen acceso seguro al agua potable y cerca del 70 por ciento del agua se destina a la agricultura; el cambio climático, la sobreexplotación y la gestión deficiente han puesto en riesgo el equilibrio hídrico del planeta", comentó el alcalde.

Estuvieron autoridades de los tres niveles de gobierno, dirigentes de las cámaras empresariales, académicos, agricultores, organizaciones sociales y ciudadanos. Durante el evento, se proyectaron videos de concientización sobre el cuidado del agua y se presentó también una obra de teatro titulada 'La crisis de la cubeta vacía'. Los expertos que participaron en el foro coincidieron en que se deben coordinar esfuerzos para lograr los objetivos trazados en el cuidado y uso racional del agua. El consumo promedio mundial por habitante es de 227 litros; en México es de 283 y en Cajeme es de 370 litros por persona, por lo que las autoridades insistieron en el llamado a cuidarla.

Lamarque Cano garantiza abasto y consumo de vital líquido durante Foro de Agua 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui