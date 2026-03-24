"Más territorio y menos escritorio": Reconoce Paulina Ocaña programa Sonora Atiende del gobierno de Durazo

Hermosillo, Sonora.- El gobernador Alfonso Durazo, con el programa Sonora Atiende, fortalece un modelo de atención social cercano que lleva trámites, apoyos y servicios directamente a las colonias, evitando traslados y facilitando soluciones a las familias, en las que se agregan dependencias federales como la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y Leche del Bienestar.

Paulina Ocaña, jefa de la Oficina del Ejecutivo Estatal, destacó que estas jornadas reflejan la visión de gobernar con "más territorio y menos escritorio", al acercar dependencias y titulares a la ciudadanía para escuchar, atender y resolver de manera directa las necesidades de cada comunidad.

Donde estés tú, ahí estará el Gobierno que lidera nuestro gobernador @AlfonsoDurazo para escucharte y ayudarte.



Con Sonora Atiende, llevamos servicios, trámites y apoyos a la vuelta de la esquina. Más territorio, menos escritorio. uD83DuDC4AuD83CuDFFC? pic.twitter.com/aPA4YVhA1L — Paulina Ocaña (@PaulinaOcanaE) March 24, 2026

Paulina Ocaña resaltó que en cada feria, las y los vecinos reciben atención gratuita en salud, educación, registro civil, asesoría jurídica y programas sociales, mediante un esfuerzo coordinado que ahora integra también dependencias federales como la CFE y Leche del Bienestar, sumando en total 22 instancias participantes.

Desde su arranque en mayo de 2025, Sonora Atiende ha brindado más de 126 mil atenciones directas a través de más de 110 jornadas en todo el estado, consolidándose como un programa social que transforma la vida diaria de miles de familias y acerca los servicios públicos a quienes más lo necesitan.

Ocaña subrayó que el objetivo es claro: reducir brechas, facilitar el acceso a servicios públicos y demostrar que el gobierno puede ser cercano, sensible y eficiente cuando trabaja desde el territorio y no desde la distancia.

Más territorio, menos escritorio. ?????



Así anduvimos con las familias de Las Villas en una jornada más de Sonora Atiende, acercando servicios y trámites hasta la vuelta de la esquina, como lo impulsa nuestro gobernador @AlfonsoDurazo. pic.twitter.com/PKR6Q7XgVF — Paulina Ocaña (@PaulinaOcanaE) March 24, 2026

Con Sonora Atiende, el Gobierno de Sonora refrenda su compromiso de construir bienestar duradero y de avanzar en la transformación social del estado, llevando soluciones concretas hasta donde más se requieren.

Fuente: Tribuna del Yaqui