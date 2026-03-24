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Gobierno de Sonora

"Más territorio y menos escritorio": Reconoce Paulina Ocaña programa Sonora Atiende del gobierno de Durazo

La jefa de la Oficina del Ejecutivo Estatal reconoció las jornadas del programa Sonora Atiende, el cual busca resolver de manera directa las necesidades de cada comunidad en el estado

"Más territorio y menos escritorio": Reconoce Paulina Ocaña programa Sonora Atiende del gobierno de Durazo
"Más territorio y menos escritorio": Reconoce Paulina Ocaña programa Sonora Atiende del gobierno de Durazo Foto: X

Hermosillo, Sonora.- El gobernador Alfonso Durazo, con el programa Sonora Atiende, fortalece un modelo de atención social cercano que lleva trámites, apoyos y servicios directamente a las colonias, evitando traslados y facilitando soluciones a las familias, en las que se agregan dependencias federales como la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y Leche del Bienestar.

Paulina Ocaña, jefa de la Oficina del Ejecutivo Estatal, destacó que estas jornadas reflejan la visión de gobernar con "más territorio y menos escritorio", al acercar dependencias y titulares a la ciudadanía para escuchar, atender y resolver de manera directa las necesidades de cada comunidad.

Paulina Ocaña resaltó que en cada feria, las y los vecinos reciben atención gratuita en salud, educación, registro civil, asesoría jurídica y programas sociales, mediante un esfuerzo coordinado que ahora integra también dependencias federales como la CFE y Leche del Bienestar, sumando en total 22 instancias participantes.

Desde su arranque en mayo de 2025, Sonora Atiende ha brindado más de 126 mil atenciones directas a través de más de 110 jornadas en todo el estado, consolidándose como un programa social que transforma la vida diaria de miles de familias y acerca los servicios públicos a quienes más lo necesitan.

Ocaña subrayó que el objetivo es claro: reducir brechas, facilitar el acceso a servicios públicos y demostrar que el gobierno puede ser cercano, sensible y eficiente cuando trabaja desde el territorio y no desde la distancia.

Con Sonora Atiende, el Gobierno de Sonora refrenda su compromiso de construir bienestar duradero y de avanzar en la transformación social del estado, llevando soluciones concretas hasta donde más se requieren.

Fuente: Tribuna del Yaqui

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