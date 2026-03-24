Navojoa: Río Mayo se prepara para recibir a los vacacionistas en Semana Santa

Navojoa, Sonora.- El Ayuntamiento de Navojoa inició con los trabajos de rehabilitación, limpieza, poda y alumbrado público en la zona recreativa del Río Mayo de cara al próximo festival musical durante las vacaciones de Semana Santa.

Mario Alberto Ramírez Modesto, secretario de Servicios Públicos en el Ayuntamiento de Navojoa explicó que estos trabajos de adecuación a la zona recreativa del Río Mayo son con el objetivo de brindar espacios dignos y seguros para familias locales y visitantes.

Las acciones se concentran en el área recreativa entre Guaymitas y Pueblo Viejo, contemplando mejora de accesos, desbroce de maleza y recolección de residuos, preparando este importante punto de convivencia para la próxima temporada… Trabajamos para que este espacio esté en óptimas condiciones y listo para recibir a todas y todos", afirmó.

Además, las autoridades municipales exhortaron a los visitantes a mantener los espacios limpios y a no maltratar los árboles reforestados, ya que durante los últimos días se han encontrado excesos de residuos al aire libre, lo cual afecta al medio ambiente y a la imagen pública del lugar.

Fuente: Tribuna del Yaqui