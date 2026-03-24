Obispo celebra misa en Mercajeme y llama a fortalecer la unidad en Cajeme

Ciudad Obregón, Sonora.- Como parte de las actividades contempladas dentro de la Visita Pastoral, el Obispo de la diócesis de Ciudad Obregón, Felipe Pozos Lorenzini, ofició la mañana de este martes 24 de marzo una misa. En ella, hizo un llamado a la unidad de los y las cajemenses.

La homilía tuvo lugar en la explanada del Mercado Municipal de Ciudad Obregón, en donde los comerciantes y locatarios escucharon con atención el mensaje de Monseñor, quien manifestó que los feligreses están ávidos de ser escuchados y que con estas actividades se retoman los orígenes de la iglesia, es decir, salir al encuentro de los ciudadanos.

El mes de febrero se dedicó en la diócesis a la megamisión. ¿Qué cosa es la megamisión? No podemos estar adentro, tenemos que salir, tenemos que salir, la iglesia salió, nació saliendo el día de Pentecostés", explicó Pozos Lorenzini.

Comentó que, como parte de las actividades que viene realizando en la diócesis, es precisamente salir a las diferentes comunidades, particularmente dando inicio a aquellas que se encuentran más alejadas de Ciudad Obregón.

Fuente: Tribuna del Yaqui