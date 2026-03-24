Propone diputada de Sonora, Vicky Espinoza, decreto para proteger datos personales en línea

Hermosillo, Sonora.- La diputada de Morena, Vicky Espinoza propuso en el Congreso de Sonora un decreto que busca reforzar la certeza jurídica en el tratamiento de datos personales por parte de los sujetos obligados en la entidad.

La propuesta tiene como objetivo de establecer con mayor claridad las características del consentimiento expreso que deben otorgar las personas titulares para el uso de su información personal.

uD83DuDD14En sesión ordinaria, la diputada @VickyEspinozaHM (Morena) presentó una reforma a la Ley de Protección de Datos Personales, orientada en establecer estándares más estrictos de consentimiento en el tratamiento de datos personales. pic.twitter.com/JFzp6ALBLl — Congreso Local Son (@CongresoSon) March 24, 2026

La legisladora morenista enfatizó la necesidad de asegurar que el consentimiento se otorgue de manera libre, específica, informada e inequívoca, así como de prevenir el uso indebido de datos personales, fortalecer la rendición de cuentas de las instituciones públicas.

Dotar de mayor certeza jurídica a los sujetos obligados, mediante reglas claras sobre la obtención y la obtención del consentimiento y armonizar la legislación", dijo.

La diputada resaltó que esta iniciativa tiene el objetivo de evitar ambigüedades, reducir riesgos de uso indebido y brindar mayor certeza jurídica, especialmente a personas en situación de vulnerabilidad.

La iniciativa fue turnada a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales para su estudio; también otras a comisiones diversas iniciativas relacionadas con protección de datos personales, atención integral a víctimas, promoción del deporte en personas adultas mayores y fiscalización de recursos públicos, durante sesión ordinaria celebrada este martes.

??La Comisión de Transparencia analiza una reforma que tiene el propósito de establecer de manera expresa la libertad de consentimiento en la Ley de Protección de Datos Personales. pic.twitter.com/WHhrtd6wdW — Congreso Local Son (@CongresoSon) March 24, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui