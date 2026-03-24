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Lotería Nacional

¡Qué suerte! Cae premio mayor de la Lotería Nacional en Ciudad Obregón, Sonora

El número 34718 resultó ganador en el Sorteo Especial 310 de la Lotería Nacional, con un premio de 1.5 millones de pesos; uno de los billetes fue vendido en Ciudad Obregón

¡Qué suerte! Cae premio mayor de la Lotería Nacional en Ciudad Obregón, Sonora
Sorteo Especial número 310 de la Lotería Nacional Foto: Cortesía Lotería Nacional

Ciudad Obregón, Sonora.- La suerte sonrió a Ciudad Obregón este martes 24 de marzo de 2026, luego de que el premio mayor del Sorteo Especial número 310 de la Lotería Nacional, por 1 millón 500 mil pesos, correspondiera al número 34718, uno de cuyos billetes fue comercializado en esta ciudad.

De acuerdo con la información oficial, la Serie 2 del número ganador fue remitida para su venta a una agencia expendedora en Ciudad Obregón, por lo que el 'gordo' cayó en el municipio cajemense durante el sorteo realizado.

¡Qué suerte! Cae premio mayor de la Lotería Nacional en Ciudad Obregón, Sonora
¡Qué suerte! Cae premio mayor de la Lotería Nacional en Ciudad Obregón, Sonora

Cabe destacar que, en este tipo de sorteos, el premio mayor total puede alcanzar hasta 27 millones de pesos en dos series, es decir, 13.5 millones de pesos por cada serie, lo que incrementa el atractivo para los participantes.

El Sorteo Especial 310 se realizó en el marco del 125 aniversario de la Banda Sinfónica del Estado de Hidalgo, marcando una jornada en la que la fortuna llegó al sur de Sonora.

Fuente: Tribuna del Yaqui

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