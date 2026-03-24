Realizarán el XVI Torneo de Robótica Sumobot Master 2026 en la Universidad de San Luis Río Colorado

San Luis Río Colorado, Sonora.- A través de la Ingeniería en Mecatrónica, en colaboración con Baja Robotics League, la Universidad Tecnológica de San Luis Río Colorado (Utslrc) realizará el XVI Torneo de Robótica Sumobot Master 2026 el próximo 27 de marzo, en el encuentro regional participarán más de 100 robots.

El rector de la Utslrc, José Arturo Delgado Reza, enfatizó que con este tipo de torneos se fortalecen los conocimientos adquiridos por las y los estudiantes en el aula, llevando a la práctica la tecnología e innovación en materia de robótica y retando sus habilidades enfrentándose con jóvenes de otras instituciones.

En dicho torneo participarán alumnos de nivel medio superior y superior de diversos planteles educativos de la región fronteriza, el objetivo es poner a prueba su capacidad en diseño, programación y electrónica a través de la robótica aplicada. Alumnos de primer y cuarto cuatrimestre trabajaron en su robot a lo largo del ciclo, mismo que representará a la Utslrc en el torneo.

La subdirectora, María Teresa Dena Aguilar mencionó que próximamente la universidad participará en una competencia internacional, donde en los últimos años ha logrado posicionarse entre los primeros lugares, reflejando el talento y la preparación de sus estudiantes.

Las categorías son:

Amateur: RoboFutbol, Siguelínea, sumo RC 1LB, Sumo RC 15 kg.

Profesional: Siguelínea Pro S/T y Sumo RC 20 kg.

Reto Robojam: skill drive.

uD83DuDFE0 La @UTSLRC3 llevará a cabo el XVI Torneo de Robótica Sumobot Master 2026. uD83EuDD16??



uD83DuDCE8 Lee el boletín completo en: https://t.co/5czGyZuOTQ pic.twitter.com/HAqM4XraZF — SEC Sonora (@SECSonora) March 24, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui