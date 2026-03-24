Se manifiesta la Arquidiócesis de Hermosillo sobre el matrimonio igualitario

Hermosillo, Sonora.- La Arquidiócesis de Hermosillo reflexionó de manera positiva sobre el matrimonio a través de su religión de personas de su mismo sexo, principalmente como el sacramento y respeto a las relaciones humanas.

A través de un comunicado de prensa, la Arquidiócesis de Hermosillo aclaró que no se debe negar el valor de las relaciones humanas, ni dejar de acompañar con la compañía pastoral a quien lo necesite y lo haya solicitado, como parte de su fe y creencias.

La Arquidiócesis de Hermosillo recordó que desde el 2023, el Papa Francisco ordenó la posibilidad de bendecir a las parejas del mismo sexo por medio de un sacerdote de su religión.

El comunicado manifiesta que la iglesia está llamada a acoger, escuchar y a caminar al lado de todas las personas, promoviendo principalmente el respeto, el diálogo y el bien común.

Aunque no reconoció la unión de las dos personas de un mismo sexo como "matrimonio", no se trata de discriminar, sino de acompañar la unión, en cualquier sentido. Por último, se reiteró que la iglesia desea ser un espacio donde nadie se sienta excluido del amor de Dios.

Causa

El motivo del posicionamiento de la Arquidiócesis de Hermosillo se debe a que en el fin de semana circularon en redes sociales videos y fotos de la ceremonia de unión de dos personas del mismo sexo en la ciudad, con la presencia de un sacerdote.

Reacciones de la comunidad

Ante el comunicado emitido en redes sociales por la misma Arquidiócesis de Hermosillo, diferentes personas han emitido su opinión al respecto, con diferentes puntos de vista, que van desde la aprobación de que haya participado un sacerdote en la unión de la pareja, así como otros que han manifestado su rechazo.

También la Arquidiócesis de Hermosillo aclaró que se llamó la atención al sacerdote que participó en la unión de la pareja, invitando a la sociedad a mantener un diálogo respetuoso, reconociendo las diferencias, pero también construyendo puentes de comprensión y convivencia pacífica.

Fuente: Tribuna del Yaqui