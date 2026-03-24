Hermosillo, Sonora.- Con el objetivo de proteger a la población infantil y grupos de mayor riesgo de complicaciones, el Gobierno de Sonora, a través de la Secretaría de Salud Pública (SSP), hace un llamado a padres, madres y tutores a completar el esquema de vacunación contra el sarampión para evitar la reintroducción de esta enfermedad altamente contagiosa.

Además, se destacó la importancia de revisar la Cartilla Nacional de Salud para la verificación de que las niñas y niños tengan su esquema completado. En caso de estar incompleto o con atrasos, las y los menores pueden recibir las dosis faltantes para garantizar su protección.

Secretaría de Salud Pública Sonora hace llamado para completar vacunación contra sarampión

La dependencia recordó que el esquema infantil incluye la aplicación de la vacuna triple viral (SRP), la cual protege contra el sarampión, rubeola y parotiditis. La primera dosis se aplica a los 12 meses de edad y su refuerzo a los 18 meses de edad; así mismo, al llegar a los 6 años de edad, deben recibir la segunda dosis.

SSP Sonora indica que los grupos de riesgo también deben vacunarse, entre ellos el personal de salud, personas en contacto con casos de sospecha, población sin antecedentes de vacunación, adolescentes y adultos jóvenes que tengan comprobante de vacunación o que no recuerden haberla recibido; sin embargo, se descarta la vacunación para mujeres embarazadas.

El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa que se transmite por gotas respiratorias y puede causar complicaciones graves, principalmente en los niños menores de cinco años, personas con sistemas inmunológicos debilitados y mujeres embarazadas; por este motivo, la vacunación es la medida más efectiva de prevención.

uD83DuDC89 El aumento de casos de sarampión a nivel mundial está relacionado con la disminución en la vacunación y la desinformación sobre las vacunas.



Mantener el esquema completo de vacunación es la mejor forma de prevenir esta enfermedad y proteger a nuestras comunidades.



En el… pic.twitter.com/mZptugpPd7 — Salud Sonora (@ssaludsonora) March 23, 2026

SSP resalta que la vacuna contra el sarampión es segura, gratuita y se encuentra disponible en todas las unidades de salud del estado. Por ello, se hace la invitación a la población a acudir al centro de salud más cercano con su cartilla de vacunación para completar el esquema y contribuir a la protección de todos.

Fuente: Tribuna del Yaqui