Secretario de Gobierno de Sonora, Adolfo Salazar, cuenta que Dios lo 'salvó' de terrible accidente

Hermosillo, Sonora.- Como te comentamos brevemente con anterioridad en TRIBUNA, Adolfo Salazar Razo, secretario de Gobierno de Sonora, sufrió un accidente que lo dejó fuera de sus funciones por varias semanas. En aquel momento se revelaron datos generales, pero ahora salió una entrevista que le realizó Proyecto Puente en el podcast Quirófano Político, donde el funcionario habló un poco más sobre esta experiencia.

Antes que nada, recordemos que el incidente se reportó el 11 de febrero, mientras el político viajaba en una camioneta junto a su equipo, la cual terminó volcada en la carretera Hermosillo-Guaymas, en el kilómetro 236 del tramo federal que conecta a Hermosillo con el sur del estado. En cuanto a los primeros respondientes, fueron elementos de Bomberos, Cruz Roja Mexicana y agentes de la Guardia Nacional.

Un milagro

En el espacio informativo previamente citado, Salazar Razo contó que cuando estalló una llanta y su unidad blindada se desestabilizó, estuvo a punto de perder la vida. De hecho, según su versión, quedó con fractura de cráneo, pómulo, nariz y una vértebra. Asimismo, atribuyó su recuperación a Dios y después dijo que esta situación le hizo darse cuenta de lo fugaz que es la vida y que debemos valorar cada instante.

Adolfo Salazar Razo

También profundizó en su fe cristiana y en la educación que le proporcionaron sus padres y abuelos pastores, porque el egresado de la Universidad de Sonora cree que sin Dios sería una persona completamente diferente. Cabe resaltar que el secretario Salazar Razo, cuando sufrió el percance, tenía como destino el municipio de Cajeme para participar en la Mesa de Seguridad y otros compromisos oficiales.

#Mundo | Gobierno de Chile retira apoyo a Michelle Bachelet (@mbachelet) para dirigir la ONU uD83CuDF0EuD83DuDDE3?https://t.co/IEOOxGBtZU — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) March 24, 2026

Un poco sobre Adolfo Salazar Razo

Entre su experiencia académica y profesional destaca que formó parte del Programa de Maestría en Administración Pública del Instituto Sonorense de Administración Pública (2020), además de haber sido presidente del Comité Ejecutivo Estatal de Morena, representante de Morena ante el IEE durante el proceso electoral y funcionario público de la Comisión Federal de Electricidad en la delegación Sonora.

Fuente: Tribuna del Yaqui