Semana Santa en Sonora: Pueblos indígenas mantienen vivas sus tradiciones religiosas

Hermosillo, Sonora.- La Semana Santa en Sonora es una de las celebraciones con mayor riqueza de tradiciones indígenas, pues es la oportunidad perfecta debido a las actividades religiosas y culturales que incluyen rituales católicos como procesiones, representaciones de la Pasión de Cristo y ceremonias de purificación. A continuación, en TRIBUNA te traemos todo lo que debes saber sobre estas fechas.

"Sonora es un estado con una diversidad étnica y cultural importante, donde se entrelazan tradiciones de distintos pueblos originarios con la influencia de los europeos, en especial de los misioneros jesuitas y franciscanos, quienes estuvieron a cargo de la evangelización en el noroeste de lo que hoy es México", dice en un comunicado del Gobierno de México el antropólogo del Centro INAH Sonora, Alejandro Aguilar Zeleny.

Cuaresma yaqui

Es una tradición que comenzó en 1617 y se remonta a la llegada de los jesuitas, así que durante esos días realizan varias actividades en un periodo de tres meses y concluyen en la Semana Santa. El propósito de todo esto es honrar a los antepasados; además, es necesario destacar que los lugares de la entidad que suelen celebrarla son Vícam, Pótam, Bácum, Huírivis, Rahúm, Belem, Tórim y Cócorit.

Semana Santa

Vía Crucis de Bacadéhuachi

En este caso, los rituales, según indicó la historiadora Esperanza Donjuan, van desde el Domingo de Ramos hasta el Jueves Santo. Los miembros de la comunidad participan en la dramatización de la Pasión de Cristo, así como en las procesiones y los actos litúrgicos. Como dato, esta localidad está ubicada en la zona alta de la Sierra Madre Occidental y fue parte del territorio ópata.

Caborca

Aquí el Ritual del Santo Entierro tiene como punto la ciudad de Caborca y se lleva a cabo el Viernes Santo. Consiste en una procesión por las calles y termina en una celebración en los templos donde representan la pasión y muerte de Jesucristo.

La Colorada

En Tecoripa, Sonora, la tradición es la fariseada, algo que también sucede en la capital del estado, donde habitantes se disfrazan de fariseos y, al igual que en los casos anteriores, lo último que se representa es la muerte de Jesucristo.

Soyopa

Es muy semejante a los otros ritos porque también realizan la conocida fariseada, solo que la acompañan con música de banda y es importante recalcar que uno de los procesos infaltables son los azotes; luego, el sábado a mediodía, tras una serie de cantos, es el momento de pedir perdón en el templo y para cerrar el día se baila en el centro del pueblo.

Hermosillo y Villa Pesqueira

Hermosillo realiza la tradición en la comunidad de Mesa del Seri, mientras que el municipio de Villa Pesqueira también la lleva a cabo en la comunidad de Mátape, Sonora.

Explicación sobre los fariseos

"Los fariseos formaron parte de un movimiento político y religioso que se desarrolló al interior del judaísmo. Ese movimiento surgió hacia el 150 a. C., para fortalecerse en los siglos siguientes hasta dar lugar a lo que se conoce como judaísmo rabínico", define la Enciclopedia Iberoamericana. Sus raíces parten de cuando llegaron al noroeste de México los jesuitas para evangelizar a los pueblos indígenas, por lo que en las dramatizaciones actuales encabezadas por mayos y yaquis ellos simulan a soldados romanos y, en general, a opositores de Cristo.

Fuente: Tribuna del Yaqui