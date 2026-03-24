"Sería atípico que un senador en funciones de otro estado venga a gobernar Sonora": Durazo sobre Colosio Riojas

Hermosillo, Sonora.- Durante su conferencia de prensa, Alfonso Durazo, actual dirigente de Sonora, consideró como "atípica" una eventual candidatura de Luis Donaldo Colosio Riojas como gobernador del estado, aunque mencionó que mantendrá su postura como respetuosa de las decisiones partidarias y que continuará su respaldo a Morena.

El gobernador del estado se refirió a las aspiraciones del actual senador de Nuevo León por Movimiento Ciudadano, quien ha manifestado su interés en contender por el gobierno sonorense.

"En el caso sobre lo que planteas, sobre las aspiraciones de Luis Donaldo Colosio Riojas, yo respeto, no me meto en los temas partidarios. Respeto lo que decida cada uno de los partidos, comenzando por Morena", comentó.

Si creo que sería atípico que un senador en funciones de otro estado venga a gobernar Sonora; sería atípico. Legalmente, él está registrado aquí, en el estado de Sonora, y legalmente, tendría derecho a tener esa aspiración", declaró Durazo.

Aunque Colosio legalmente tiene derecho a contender por la gubernatura de Sonora, el mandatario Alfonso Durazo considera atípico que un senador en funciones por un estado, como Nuevo León en este caso, pretendiera buscar una candidatura en otro estado.

El gobernador manifestó que en estos momentos prefiere no dar su opinión respecto a las intenciones mostradas por Colosio Riojas con miras al proceso electoral de 2027, ya que, mientras no se defina, solo son especulaciones políticas.

#Sonora | El gobernador Alfonso Durazo (@AlfonsoDurazo) calificó como "atípico" que un senador en funciones por Nuevo León, como Luis Donaldo Colosio Riojas, busque la gubernatura de Sonora ??? pic.twitter.com/yLILDREvV1 — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) March 24, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui