Hermosillo, Sonora.- El presidente municipal Antonio 'Toño' Astiazarán dio inicio a la rehabilitación de la calle Olivares, beneficiando a las familias de la colonia Las Praderas como parte del Programa de Recarpeteo 2026, que contempla la atención de 18 vialidades con una inversión total de 82 millones de pesos, con recursos exclusivos del Ayuntamiento de Hermosillo.

El alcalde dio inicio a esta obra con una inversión de 783 mil pesos, contemplando 150 metros lineales de nueva carpeta asfáltica entre el callejón Rosales y el bulevar Camino del Seri, que beneficiará a dos mil personas; esto fue en compañía del director de Participación Ciudadana, Daniel García Escalante, así como también del titular de la Dirección General de Desarrollo de Infraestructura (DGDI), Astarté Corro Ruiz.

'Toño' Astiazarán beneficia a familias de Las Praderas en Hermosillo con Programa de Recarpeteo 2026

Es de suma importancia el utilizar material asfáltico que cumpla con los estándares de calidad establecidos, evitando la filtración de agua, que es la principal causa del deterioro que ocasiona la formación de baches, ya que esta vialidad representa una conexión ágil desde el bulevar Solidaridad hasta el Camino del Seri, lo que la convierte en una ruta clave para la movilidad de la zona.

"Esta es una (calle) de siete; es un paquete que hicimos de inversión de casi 20 millones de pesos de puro recurso municipal. Pero en realidad serán más paquetes que en total sumarán 82 millones de pesos para arreglar 18 vialidades que serán recarpeteadas con recurso de lo que ustedes generosamente contribuyen con la ciudad a través del pago de los impuestos", señaló 'Toño' Astiazarán, afirmando que se contemplarán calles de alta circulación y desgaste como Progreso, Reforma, Antonio Quiroga, Solidaridad, Luis Donaldo Colosio, Veracruz, Olivares y Sahuaripa, entre otras.

A este arranque de programa asistió la presidenta del Comité Genova Residencial, Patricia Valenzuela, así como también Sergio Pavlovich Escalante, director de Servicios Públicos Municipales, y los regidores Karla Salcido, Dulce Robles, Aurelio Orlando Cuevas y Teresita Gallego, quienes junto a familias atestiguaron los trabajos en esta vialidad.

Detalles de obra

72 metros cúbicos de recorte de carpeta asfáltica de 3 cm de espesor

17.52 metros cúbicos de bacheo superficial y profundo aislados

Riego de protección con aditivo sellador base asfalto

Microcarpeta asfáltica caliente con espesor de 3 cm

Pintura vial

'Toño' Astiazarán beneficia a familias de Las Praderas en Hermosillo con Programa de Recarpeteo 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui