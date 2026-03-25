Hermosillo, Sonora.- Integrantes del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Sonora (Staus), solicitaron la regulación y la reducción de salarios de altos funcionarios de la Unison para una redistribución más equitativa del presupuesto universitario.

La secretaria de Trabajo y Conflictos, Vilma Yasmín Cha Moreno, señaló que existe una brecha muy grande entre sueldos tabulares, la cual es insostenible, por lo que se piden soluciones inmediatas y efectivas a estas demandas.

Esto, compañeros, son la base para lograr la dignificación del trabajo de nuestros compañeros y el del personal académico. No puede haber dignificación si hay una brecha tan grande y una disparidad entre el salario tabular de los altos funcionarios y el salario tabular de la planta académica".

Académicos y estudiantes alzan la voz por desigualdad salarial en la Unison de Hermosillo

En esta manifestación, dijo que los sueldos de los académicos no han tenido un incremento real, por lo que se busca una regulación salarial, para que los recursos tengan una mejor dispersión.

A su vez,estudiantes del departamento de Letras Hispánicas y Lingüística cerraron simbólicamente el área en protesta por la destitución de Iván Ballesteros Rojo del Fondo Editorial Universitario.

Fuente: Tribuna del Yaqui