Hermosillo, Sonora.- Mediante el Instituto de Movilidad y Transporte para el Estado de Sonora (Imtes), el Gobierno de Sonora informa que, en acuerdo con empresas concesionarias, el encendido del aire acondicionado será a partir de este 25 de marzo en el transporte urbano de Hermosillo.

Carlos Sosa Castañeda, coordinador ejecutivo del Imtes, explicó que el encendido será gradual en la medida en que las unidades concluyan su servicio de mantenimiento.

Adelanta Gobierno de Sonora encendido de aire acondicionado de transporte urbano en Hermosillo

De acuerdo con la Ley de Transporte del Estado de Sonora, el uso del aire acondicionado es obligatorio del 15 de abril al 15 de octubre. No obstante, el marco normativo contempla la posibilidad de ampliar este periodo cuando las condiciones climáticas así lo requieran.

Sería la primera ocasión que se adelante el encendido de aire dadas las condiciones climáticas; al finalizar su periodo, normalmente dejamos una semana o hasta dos. Recordando que antes iniciaba el primero de mayo y hoy iniciamos el 15 de abril por ley, pero ahora vamos a iniciar el 25 de marzo, vamos a iniciar a favor de los usuarios de Hermosillo", expresó.

Cabe destacar que, hasta hace dos años, la normativa establecía como periodo obligatorio del 1 de mayo al 30 de septiembre. Con su actualización en enero de 2024, se amplió este lapso para responder a las condiciones climáticas y mejorar la calidad del servicio para la población.

El aire acondicionado se adelanta en el transporte urbano de Hermosillo y desde hoy inicia su encendido gradual.???? pic.twitter.com/tvpSPoxQrr — Gobierno del Estado de Sonora (@gobiernosonora) March 25, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui