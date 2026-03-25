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Navojoa

"Afortunadamente fue un éxito": Jóvenes organizan jornada de limpieza en el río Mayo de Navojoa

Juan Daniel Moroyoqui mencionó que el objetivo de esta jornada de limpieza es concientizar a los visitantes del río Mayo sobre la importancia de mantenerlo limpio

"Afortunadamente fue un éxito": Jóvenes organizan jornada de limpieza en el río Mayo de Navojoa
"Afortunadamente fue un éxito": Jóvenes organizan jornada de limpieza en el río Mayo de Navojoa Foto: Internet

Navojoa, Sonora.- Vecinos de la comunidad de Sivacobe, así como ciudadanía en general, se sumaron a la jornada de limpieza a orillas del río Mayo a la altura de la comisaría de Tesia en el municipio de Navojoa.

Juan Daniel Moroyoqui Huicoza, vecino del sector, explicó que esta iniciativa surgió al observar decenas de botellas, bolsas y otros residuos plásticos que fueron arrojados por parte de los visitantes del río este fin de semana.

Fui con mis hijos a pasar un domingo en el río y me enojó ver como dejaron el lugar, había muchas botellas y bolsas de plástico y la verdad no se vale… Por ello decidí exponerlo en redes sociales y posteriormente hicimos la convocatoria para que más gente se sumara a esta jornada de limpieza y afortunadamente fue un éxito", afirmó.

Una vez concluida la jornada de limpieza, Moroyoqui Huicoza hizo el llamado a la ciudadanía a evitar dejar su basura en el río Mayo o en cualquier otro sitio turístico al que acudan en estas vacaciones de Semana Santa.

 

Fuente: Tribuna del Yaqui

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