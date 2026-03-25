Alfonso Durazo respalda estrategia de Sheinbaum para la igualdad y protección de las mujeres

Hermosillo, Sonora.- El gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, junto a la secretaria de la Mujer Sheila Hernández Alcaraz, participó en una reunión con el Sistema Nacional para la Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres, la cual fue encabezada de manera virtual por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo.

A través de un video que compartió en redes sociales, Durazo Montaño refrendó el compromiso del Gobierno estatal de mantenerse alineado a las políticas que impulsa la presidenta, mediante la implementación de acciones y programas orientados a cerrar las brechas de desigualdad y garantizar el respeto pleno de los derechos de las mujeres.

Asimismo, el mandatario enfatizó la importancia de avanzar en la erradicación de las violencias contra mujeres, adolescentes, niñas y niños, con el propósito de consolidar un entorno seguro, justo e igualitario para todas y todos.

En coordinación con nuestra presidenta Claudia Sheinbaum y con la secretaria de las Mujeres en Sonora Sheila Hernández Alcaraz, fortalecemos acciones para garantizar una vida libre de violencia y más oportunidades para todas", se lee en su publicación.

En coordinación con nuestra presidenta @Claudiashein y con la secretaria de las Mujeres en Sonora, @AlcarazSheila, fortalecemos acciones para garantizar una vida libre de violencia y más oportunidades para todas.#GobiernoDeSonora pic.twitter.com/Gqd4zShM8e — Alfonso Durazo (@AlfonsoDurazo) March 26, 2026

Viviendas del Bienestar

El gobernador Alfonso Durazo también informó que Sonora mantiene un avance sostenido en su estrategia de hogares, respaldada por una inversión de 10 mil millones de pesos destinada a la construcción de hogares durante lo que resta de su administración. Este plan tiene presencia en 15 municipios y busca ampliar el acceso a una vivienda digna para miles de familias.

Con apoyo del gobierno federal, Sonora se posicionó como la primera entidad en poner en marcha acciones concretas del Programa Nacional de Vivienda para el Bienestar. Entre los primeros resultados se encuentra la colocación de la primera piedra y la entrega de las primeras casas construidas por la Comisión Nacional de Vivienda en Ciudad Obregón.

El alcance de esta iniciativa se ha extendido a ciudades como Hermosillo, Cajeme, Nogales, Guaymas, Caborca y Puerto Peñasco, abarcando tanto zonas urbanas como rurales. Este crecimiento ha sido posible gracias a la disponibilidad de terrenos proporcionados por el gobierno estatal y las reservas territoriales de los municipios. Actualmente, 9 mil 694 casas se encuentran en construcción y 18 mil 126 están en fase de planeación.

Compartimos los avances del programa Viviendas del Bienestar en nuestro estado.

Junto con nuestra Presidenta, @Claudiashein, y el Gobierno de México, seguimos construyendo hogares dignos y más oportunidades para las familias sonorenses.#sonorasetransforma #tierradeoportunidades pic.twitter.com/wxMEPsybYd — Alfonso Durazo (@AlfonsoDurazo) March 26, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui