Ayuntamiento de Navojoa incentiva a sus contribuyentes del pago predial con la rifa de un automóvil último modelo

Navojoa, Sonora.- Con el objetivo de incentivar a los contribuyentes, el Ayuntamiento de Navojoa hizo la revelación del premio para el sorteo 'Gana con tu predial 2026', el cual consiste en la rifa de un automóvil último modelo.

Jorge Alberto Elías Retes, presidente municipal de Navojoa, preció que el vehículo será sorteado el próximo 10 de abril, por lo que los contribuyentes interesados en participar tendrán que saldar su deuda predial antes del 31 de marzo, por lo que invitó a la población a acercarse a las oficinas de Tesorería Municipal para informarse de los diferentes descuentos de pago.

Con este sorteo queremos que todos aquellos usuarios que no tiene la cultura del pago tanto en el recibo del agua como del predial se comprometan… Vengan por su boleto, van a tener derecho a participar todos los que pagaron de enero a marzo y podrán entregar su boleto hasta el próximo 9 de abril", puntualizó el munícipe.

Por su parte, la tesorera municipal, María del Rosario Santiago Vizcarra, detalló que los contribuyentes que son jubilados, de la tercera edad, con alguna discapacidad o madres solteras tendrán un descuento del 60 por ciento en su pago del predial, mientras que las personas que tengan un ingreso mensual de hasta un salario mínimo y que su predio no rebase el valor catastral de un millón 53 mil pesos tendrán un 80 por ciento de descuento.

Fuente: Tribuna del Yaqui