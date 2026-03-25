Ciudad Obregón, Sonora.- Para estrechar lazos y generar vínculos de colaboración, empresarias y emprendedoras de la localidad asistieron al foro 'Mujeres que transforman la economía', en el marco del cual tuvieron la oportunidad de exponer sus productos y promocionar sus establecimientos, además de adquirir herramientas que les permitan enfrentar las posibles situaciones adversas que se les presenten en el día a día.

Al respecto, María Eugenia García Ruiz, presidenta del Consejo Coordinador de Mujeres Empresarias (CCME), expresó que con este tipo de actividades se pueden generar inercias para que aquellas mujeres que desean emprender conozcan los requisitos para iniciar un emprendimiento, como conseguir financiamiento y también cómo formalizar sus emprendimientos.

En el caso del Fideicomiso para el Desarrollo Económico de Sonora, cuenta con programas accesibles de financiamiento, mientras que la Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco) se ha convertido en una dependencia facilitadora para llevar a cabo los trámites correspondientes.

Ciudad Obregón: Foro 'Mujeres que transforman la economía' impulsa emprendimiento y colaboración local

Fuente: Tribuna del Yaqui