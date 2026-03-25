Clima HOY en Sonora 25 de marzo: Pronostican CALOR extremo; aquí las temperaturas por ciudad

Hermosillo, Sonora.- El calor no dará tregua este miércoles 25 de marzo de 2026 en el estado de Sonora. Si planeas salir desde temprano, más vale que te prepares, porque el clima pasará de mañanas frescas a tardes intensamente calurosas en gran parte de la entidad gobernada por Alfonso Durazo. Aquí te contamos cómo evolucionará el tiempo HOY para que tomes precauciones y nada interrumpa tu jornada.

Así será el clima en Sonora este miércoles

De acuerdo con el reporte de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y datos del portal web Meteored.mx, este miércoles se espera cielo parcialmente nublado durante el día, sin probabilidad de lluvia en la región, lo que favorecerá un ambiente seco y con alta radiación solar.

Así será el clima en Sonora este miércoles. Foto: Conagua

Durante la mañana, el ambiente será fresco a templado en la mayor parte de Sonora. Las temperaturas mínimas se moverán entre los 14 y 20°C, con registros como los 14°C en zonas del norte como Heroica Nogales, 15°C en Agua Prieta, 16°C en San Luis Río Colorado y Magdalena de Kino, y hasta 20°C en áreas del sur como Huatabampo. Este contraste marca un inicio de jornada relativamente agradable, aunque con sensación más templada conforme avance la mañana.

Para la tarde, el escenario cambia de forma significativa. El ambiente se tornará caluroso a muy caluroso, con temperaturas máximas que alcanzarán entre los 33 y 39°C en distintas regiones. Destacan valores cercanos a los 39 grados en Hermosillo, Caborca y Arivechi, mientras que en San Luis Río Colorado se prevén hasta 37°C. En el noroeste, Sonoyta rondará los 38 grados, y en zonas como Magdalena de Kino también se esperan máximas similares.

Incluso en regiones costeras como Guaymas se alcanzarán cerca de 28°C, mientras que Ciudad Obregón podría llegar a los 37°C. Este aumento térmico será el factor dominante del día. En la noche, aunque las temperaturas descenderán, el ambiente se mantendrá templado en gran parte del estado, sin cambios bruscos. Las condiciones de cielo parcialmente nublado persistirán, manteniendo la estabilidad atmosférica.

En cuanto al viento, se prevé que provenga del oeste y suroeste con velocidades de 10 a 20 kilómetros por hora, acompañadas de rachas que podrían alcanzar entre 30 y 50 kilómetros por hora, lo que podría generar tolvaneras en algunas zonas, especialmente en áreas desérticas.

En resumen, Sonora vivirá un día sin lluvias, con cielos parcialmente nublados y un marcado contraste térmico entre la mañana y la tarde, donde el calor será el protagonista. Se recomienda hidratarse constantemente, evitar exposición prolongada al sol en horas pico y tomar precauciones ante las rachas de viento.

Fuente: Tribuna del Yaqui / Comisión Nacional del Agua (Conagua)