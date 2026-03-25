Navojoa, Sonora.- El Gobierno de Sonora, por medio del Centro Regional de Formación Profesional Docente de Sonora (Creson), teniendo como objetivo el beneficio de las comunidades originarias del estado, ofrece 50 espacios para cursar las licenciaturas en Educación Preescolar y en Educación Primaria Intercultural, Plurilingüe y Comunitaria.

Ambos programas educativos se ofertan en el Centro Regional de Educación Normal 'Rafael Ramírez Castañeda' (CREN), ubicado en Navojoa, con 25 espacios disponibles para cada carrera en el proceso de admisión 2026.

CRESON: Fortalece Gobierno de Sonora la formación a docentes especializados en la atención a pueblos originarios

Baudelia Chaparro Félix, quien es la directora del plantel, expresó que estas licenciaturas promueven la atención de las necesidades educativas de las comunidades indígenas, teniendo como base el respeto, la promoción y la conservación de su patrimonio histórico y cultural. Mencionó que el CREN cuenta con más de 50 años de historia en la formación docente en el sur de la entidad; además, de tener una planta docente con amplia experiencia en el área educativa y ofrece a sus estudiantes planes de estudio actualizados, junto con clubes y talleres complementarios, junto con oportunidades de movilidad académica.

Las y los jóvenes interesados en cursar alguno de esos programas deben registrarse antes del día 10 de abril de 2026 en el sitio web de Creson: www.creson.sonora.edu.mx ; también se deberán subir los documentos solicitados en la plataforma; consecutivamente, se deberá presentar el examen Ceneval y un examen de conocimiento de lengua indígena.

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Las licenciaturas en Educación Preescolar y en Educación Primaria Intercultural, Plurilingüe y Comunitaria se imparten en el CREN desde 2022, y en el próximo mes de junio egresarán sus primeras generaciones de docentes.

Fuente: Tribuna del Yaqui