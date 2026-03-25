¿Cuál será la TEMPERATURA máxima en Hermosillo HOY 25 de marzo? Pronóstico del CLIMA

Hermosillo, Sonora.- ¿Este miércoles 25 de marzo de 2026 tienes planeado realizar actividades al aire libre en la ciudad de Hermosillo? Si la respuesta es afirmativa, es importante que consultes el pronóstico del clima y el tiempo en la capital de Sonora, ya que el sol alcanzará niveles intensos y el viento se hará presente. Aquí te contamos cómo estará el ambiente para que tomes precauciones.

Así será el clima en Hermosillo este miércoles

De acuerdo con el reporte de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) e información del portal web Meteored.mx, este miércoles 25 de marzo de 2026 se espera una jornada completamente despejada en Hermosillo, con un marcado aumento de temperatura conforme avance el día. Durante la mañana, el ambiente iniciará templado. Desde las primeras horas, alrededor de las 05:00 y 06:00, el termómetro se mantendrá en los 21°C, con cielo despejado y posteriormente soleado.

Así será el clima en Hermosillo este miércoles. Foto: Conagua

Para las 08:00, la temperatura subirá a 23°C, aunque la sensación térmica podría alcanzar los 25°C. El viento será ligero y variable, predominando desde el noreste con velocidades de entre tres y 10 kilómetros por hora, lo que permitirá una sensación agradable en las primeras horas del día. Sin embargo, hacia el mediodía comenzará el incremento significativo del calor. A las 11:00, la temperatura alcanzará los 31°C, con un índice UV muy alto, por lo que será importante utilizar protección solar.

Ya por la tarde, entre las 14:00 y 17:00, se registrará el punto más crítico del día, con temperaturas máximas de hasta 38°C y sensación térmica cercana a los 35°C. En este periodo, el viento se intensificará de componente oeste, con rachas de entre 11 y 32 kilómetros por hora, lo que podría generar un ambiente seco y caluroso.

Para la noche, las condiciones se mantendrán estables pero con descenso gradual de temperatura. A las 20:00, el ambiente seguirá cálido con 32°C, mientras que para las 23:00 descenderá a 29°C. El cielo permanecerá despejado y el viento disminuirá su intensidad, cambiando hacia el norte con velocidades más moderadas.

En general, será un día dominado por el sol, sin probabilidad de lluvias y con radiación ultravioleta elevada en las horas centrales, por lo que se recomienda evitar la exposición prolongada al sol, mantenerse hidratado y utilizar bloqueador solar.

Fuente: Tribuna del Yaqui / Comisión Nacional del Agua (Conagua)