Hermosillo, Sonora.- Ante la asistencia de familiares, amigos y conocidos, dieron el último baile a Lupita Rosales Gaxiola, que por más de 16 años fue una de las clientas más distinguidas del Club Obregón, con su emblemático baile con una botella en la cabeza.

Lupita Rosales era viral por los diferentes videos que subieron a la red, donde se observaba siempre bailando con una botella en la cabeza, al ritmo de la cumbia del grupo Nivel 70 que toca en el conocido bar de Hermosillo, Club Obregón, en el centro de la ciudad.

Entre música y recuerdos, despiden a Lupita Rosales en la pista del Club Obregón de Hermosillo

Según Enrique López Loera, cantinero del Club Obregón, narró que Lupita iba todos los fines de semana y llegaba desde las 3 de la tarde para apartar lugar y comenzaba en la pista de baile, al ritmo de la primera canción.

Fuente: Tribuna del Yaqui