Expo Minera AMSAC 2026 inicia en Cananea con conferencias y actividades; exigen condiciones de seguridad

Cananea, Sonora.- En solidaridad con las familias de los 10 mineros secuestrados en Concordia, Sinaloa, la Asociación de Mineros de Sonora, A.C., por conducto de su presidente Héctor Ortiz, alzó la voz e hizo un llamado a las autoridades a garantizar la seguridad, durante de la inauguración de la Expo Minera Amsac 2026, en Cananea.

La Expo, que terminará el próximo sábado 28, contará conferencias magistrales, foros de negocios, y conciertos con Inspector y la Sonora Santanera. "Hoy nos solidarizamos con las familias de nuestros compañeros mineros que lamentablemente perdieron la vida en Sinaloa", expresó Héctor Ortiz.

Su memoria nos compromete a alzar la voz y hacer un llamado a nuestras autoridades para garantizar mejores condiciones de seguridad para todos", señaló.

@AMSACSONORA | ¡La Expo AMSAC 2026 en Cananea es un éxito! ?? Más de 300 empresas proveedoras y líderes del sector se reúnen para impulsar la innovación en el corazón minero de Sonora. uD83CuDF35uD83DuDCC8https://t.co/A5Xe0ugYVC#Mining #Minería #Cananea #Sonora #AMSAC2026 #Negocios pic.twitter.com/s9NRSdbdAJ — Mining México (@miningmex) March 26, 2026

Tragedia en Sinaloa

10 trabajadores de la minera Vizsla Silver Corp desaparecieron el 23 de enero de 2026 en Concordia, Sinaloa, y posteriormente fueron hallados sin vida en fosas clandestinas. Hasta principios de marzo de 2026, las autoridades han identificado siete cuerpos de este grupo de trabajadores que laboraban en la extracción de oro y plata en la zona de Pánuco.

Los mineros fueron vistos por última vez en el fraccionamiento La Clementina. Los cuerpos fueron encontrados en una fosa en la localidad de El Verde, tras 17 días de búsqueda. El Ejército Mexicano detuvo a cuatro personas vinculadas con estos hechos, incluyendo a un presunto generador de violencia en la región.

uD83DuDEA8FGR reporta avances en caso de mineros desaparecidos en Sinaloa



Como resultado de cateos y operativos, se localizaron cuerpos y restos humanos; uno coincide con características de una de las víctimas, en espera de confirmación pericial.



Los operativos se realizaron en… pic.twitter.com/lbJFjIbbYW — Azucena Uresti (@azucenau) February 6, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui