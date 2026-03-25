Feria de servicios y jornadas por la paz acercan apoyos y trámites a comunidades vulnerables de Ciudad Obregón

Ciudad Obregón, Sonora.- La unidad deportiva Rafael Contreras, ubicada en la colonia Sonora de Ciudad Obregón, fue el escenario de la Feria de la Paz y Jornada de Servicios #30, cuyo objetivo es el de acercar a las comunidades y sectores en condiciones de vulnerabilidad social los servicios y trámites que se llevan a cabo en diferentes dependencias de los tres niveles de gobierno.

Noé Alejandro Ibarra, titular de la Secretaría del Bienestar en Cajeme, destacó que a través de estos aviones los asistentes pueden tener acceso a consultas médicas, descuentos, correcciones de actas de nacimiento, ingreso e inscripción a programas sociales, asesorías, corte de cabello y diferentes apoyos sociales, entre otros.

Fuente: Tribuna del Yaqui