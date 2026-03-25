Hermosillo, Sonora.- Como resultado de la firma del acuerdo general para establecer el libre tránsito estudiantil del nivel medio superior al superior en el estado de Sonora, más de 10 mil jóvenes que están a punto de egresar del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Sonora (Cecyte) podrán continuar sus estudios de nivel superior en el Tecnológico Nacional de México (Tecnm).

Blanca Aurelia Valenzuela, directora general de Cecyte Sonora, destacó que a partir de este acuerdo, se esperan grandes resultados en beneficio de la juventud, ya que contarán con el apoyo de las autoridades municipales, impactando significativamente en sus comunidades; asimismo, el subsecretario de Educación Media Superior y Superior en Sonora, Rodolfo Basurto Álvarez, reafirmó el sentir de Valenzuela, garantizando mejores procesos de aprendizaje, ya que este modelo fortalece las vocaciones productivas y las carreras técnicas de la región.

Gobierno de Sonora favorece libre tránsito del alumnado de Cecyte por acuerdo con el Tecnm

Por otro lado, el secretario Académico y de Innovación Tecnológica del Tecnm, Gaudencio Lucas Bravo, señaló que el que los jóvenes pasen más tiempo en las aulas con las condiciones necesarias para que continúen su formación académica logra pacificar el país. También, Iván Flores Benítez reconoció la labor que realiza el subsistema con el programa de bienestar socioemocional #CecyteContiGo, siendo un ejemplo a nivel nacional, logrando planteles con espacios seguros para la comunidad estudiantil.

Cecyte Sonora reafirma el compromiso del gobernador Alfonso Durazo Montaño de considerar y lograr que la educación sea parte primordial de la transformación, consolidándola como una herramienta para la igualdad, con el propósito de que los jóvenes estudiantes tengan mayores oportunidades y así no abandonen sus estudios de nivel superior.

En el marco de las actividades conmemorativas del 35 aniversario del subsistema, se llevó a cabo este momento histórico en el que participaron los directivos de los Institutos Tecnológicos de Hermosillo (ITH), de Nogales (ITN), del Valle del Yaqui (ITVY), Superior de Cajeme (Itesca), de Guaymas (ITG), Superior de Cananea (Itescan), de Huatabampo (ITHUA), Superior de Puerto Peñasco (Itspp) y de Agua Prieta (ITAP).

Gobierno de Sonora favorece libre tránsito del alumnado de Cecyte por acuerdo con el Tecnm

Fuente: Tribuna del Yaqui