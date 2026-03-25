Gobierno de Sonora fortalece el emprendimiento juvenil con entrega de equipamiento CECYTES de Cajeme y Bácum

Cajeme, Sonora.- Como parte del programa 'Mi primer Proyecto', el Gobierno de Sonora, por medio del Instituto Sonorense de la Juventud (ISJ), hizo entrega de equipo deportivo, tecnológico, de jardinería y operativo en planteles del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Sonora (CECYTES), ubicados al sur del estado.

Estas acciones impulsadas por el programa y el ISJ tienen como objetivo fomentar el emprendimiento sostenible entre las y los estudiantes, con la ayuda de procesos de capacitación enfocados en el desarrollo de proyectos sustentables que contribuyan al mejoramiento de sus instituciones educativas.

Gobierno de Sonora fortalece el emprendimiento juvenil con entrega de equipamiento a CECYTES de Cajeme y Bácum

El ISJ destacó que estas acciones fortalecen la participación activa de las juventudes en la transformación de su entorno escolar, al proporcionarles herramientas que les permitan materializar sus ideas de emprendimientos.

Con Mi Primer Proyecto buscamos que las y los jóvenes no solo identifiquen áreas de oportunidad en sus escuelas, sino que también cuenten con los recursos necesarios para generar soluciones sostenibles que impacten positivamente en su comunidad educativa", expresaron.

Durante esta jornada, se beneficiaron los planteles de CECYTES Javier Mina en el municipio de Bácum, al igual que el plantel Cajeme, en donde se entregó el equipamiento que incluye sonido completo, Smart TV, hidrolavadora, esmeriladora, podadora eléctrica, rollos de cable de uso rudo, sopladora eléctrica, escaleras de aluminio, luminarias y diversos materiales deportivos.

A través del programa Mi Primer Proyecto, realizamos la entrega de equipamiento en planteles de CECyTES en Cajeme y Bácum.



Gracias al apoyo del gobernador Alfonso Durazo, seguimos trabajando para que más jóvenes cuenten con oportunidades para innovar y transformar su entorno.? pic.twitter.com/10ym1zVqEd — Instituto Sonorense de la Juventud (@ISJuventud) March 25, 2026

Con este tipo de proyectos, el Gobierno de Sonora afirma su compromiso con el desarrollo integral de las juventudes, promoviendo la innovación, el trabajo colaborativo y la construcción de entornos escolares más dignos y funcionales.

Fuente: Tribuna del Yaqui