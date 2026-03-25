Guaymas, Sonora.- El Gobierno de Sonora, en conjunto con la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno (SABG), realizó una jornada de trabajo en el municipio de Guaymas, enfocada en la prevención de la violencia, el fortalecimiento institucional y la participación ciudadana como parte de su compromiso de impulsar un gobierno más transparente, íntegro y cercano a la ciudadanía.

Siendo la visión del gobernador Alfonso Durazo Montaño afianzar un servicio público con valores y respeto a los derechos humanos, se han realizado diversas acciones orientadas a promover entornos seguros y libres de violencia dentro de la administración pública.

Gobierno de Sonora fortalece la integridad, la prevención y la participación ciudadana en Guaymas

Durante esta jornada, la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, María Dolores del Río, lideró la firma del Pronunciamiento de Cero Tolerancia al Hostigamiento Sexual y al Acoso Sexual en la Administración Pública Estatal en el Instituto Tecnológico de Sonora (ITSON), en el campus Guaymas, contando con la participación de su rector, Humberto Aceves Gutiérrez, y la coordinadora SALVA, Zulema Boneo.

También se impartieron capacitaciones dirigidas a personal administrativo y alumnado, en las que se abordaron los alcances del Protocolo para Prevenir y Atender el Hostigamiento Sexual y el Acoso Sexual en la Administración Pública Estatal, así como mecanismos de prevención y atención para garantizar entornos seguros, junto con capacitaciones de la Zona Salva.

No obstante, se firmó el compromiso de Cero Tolerancia al Hostigamiento Sexual y al Acoso Sexual en la Administración Pública Estatal con el Ayuntamiento de Guaymas, teniendo la participación de la presidenta municipal, Karla Córdova, fortaleciendo la coordinación entre distintos órdenes de gobierno para la prevención y atender estas conductas.

Siendo parte de las acciones para fomentar la participación ciudadana y la vigilancia en el ejercicio de los recursos públicos, se realizó la conformación y toma de protesta del Comité de Participación Social y Vigilancia Ciudadana de la obra de modernización y rehabilitación del malecón de Guaymas, el cual quedó integrado por una presidenta, una tesorería y cuatro vocalías.

El día de hoy participé en el evento Buen Gobierno para la Prevención y Seguridad de las Mujeres en Guaymas, donde llevamos a cabo la firma del Pronunciamiento de Cero Tolerancia hacia el Hostigamiento Sexual y Acoso Sexual.



Durante este encuentro, destacamos la importancia de… pic.twitter.com/T0eHisUxij — DRA. KARLA CÓRDOVA GONZÁLEZ (@karlacordova15) March 24, 2026

Estas acciones afirman el compromiso de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno de seguir impulsando políticas públicas que fortalecen la integridad, la participación ciudadana, contribuyendo a la construcción de un buen gobierno en la 'Tierra de Oportunidades'.

Fuente: Tribuna del Yaqui