Hermosillo, Sonora.- El Gobierno de Sonora impulsa la certificación internacional de inglés Toeic en unidades académicas de la Universidad Estatal de Sonora (UES), con el fin de fortalecer la preparación académica y profesional de los estudiantes de los planteles de Hermosillo, San Luis Río Colorado y Magdalena, con especial atención a alumnos de Inglés IV.

Martha Patricia Patiño Fierro, rectora de UES, destacó la importancia de tener el respaldo del gobernador Alfonso Durazo Montaño, ya que así la institución refuerza una educación de excelencia que beneficia a la comunidad escolar y a la sociedad sonorense; asimismo, reiteró que este tipo de acciones reflejan el compromiso de la universidad con la calidad educativa y la formación integral de sus estudiantes.

Gobierno de Sonora impulsa certificación internacional de inglés Toeic en comunidad escolar de la UES

La UES llevó a cabo la 'Jornada de Sensibilización sobre la Certificación Toeic' (Test of English for International Communication), brindando información sobre la importancia del mismo, mirándolo como una herramienta que fortalece la competitividad del discente al respaldar su dominio del inglés, y así, ampliar sus oportunidades en un entorno laboral cada vez más globalizado.

Con el objetivo de reforzar el proceso institucional de certificación y promover la aplicación del 'Toeic Bridge Placement Test' en la plataforma English Discoveries, como fase preparatoria para la evaluación, se desarrollaron diversas sesiones de trabajo con docentes de inglés, así como también reuniones de coordinación con responsables de academia.

Gobierno de Sonora impulsa certificación internacional de inglés Toeic en comunidad escolar de la UES

Fuente: Tribuna del Yaqui