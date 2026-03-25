Cajeme, Sonora.- El Gobierno de Sonora, mediante la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Recursos Hidráulicos, Pesca y Acuacultura (Sagarhpa), impulsa reuniones regionales informativas en coordinación con autoridades del sector, las cuales se realizaron en esta ocasión con productores de Cajeme, con el fin de fortalecer la sanidad ganadera y garantizar la trazabilidad del hato en el estado.

En conjunto con la Unión Ganadera Regional de Sonora (UGRS), el Comité de Inspección Pecuaria del Estado de Sonora (Cipes) y el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica), continúa con encuentros regionales con representantes de asociaciones ganaderas para abordar la situación del gusano barrenador del ganado.

Celida López Cárdenas, secretaria de la dependencia estatal, señaló que estas reuniones permiten mantener informados a los productores sobre las acciones de prevención, control y vigilancia epidemiológica, así como reforzar la coordinación institucional ante los retos sanitarios actuales.

Gobierno de Sonora intensifica estrategia ganadera con enfoque en sanidad y exportación en Cajeme

Durante los encuentros realizados en el municipio de Cajeme, Jorge Luis Fimbres Castillo, subsecretario de Ganadería, destacó la importancia de fortalecer los esquemas de trazabilidad del ganado como una herramienta clave para garantizar la sanidad, la movilización segura y la competitividad del sector pecuario sonorense.

En el encuentro también se realizó la capacitación de inspectores de ganadería, con el propósito de fortalecer las capacidades técnicas en campo, mejorar los procesos de revisión y asegurar el cumplimiento de la normatividad zoosanitaria.

Estas acciones forman parte de la estrategia integral impulsada por el Gobierno de Sonora para proteger el patrimonio de las y los productores, mantener el estatus sanitario del estado y avanzar en la recuperación de la exportación ganadera.

Fuente: Tribuna del Yaqui