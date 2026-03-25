Guaymas, Sonora.- Mediante la Comisión Estatal del Agua (CEA), en coordinación con la Comisión Estatal de Protección contra Riesgos Sanitarios del Estado de Sonora (Coesprisson), el Gobierno de Sonora mantiene activo el programa de monitoreo sanitario en playas públicas de San Carlos, previo a las vacaciones de Semana Santa.

Durante recorrido técnico en playa El Veneno, sector Miramar, y playa San Francisco, participaron René Rolando Rubiano Montoya, el coordinador estatal del programa Playa Limpia de Coesprisson; Noé Higuera Ibarra, el director del Área Técnica de CEA; Emmanuel Larraguibel González, el subdirector del Área Técnica; y Alejandro Olea Salguero, el coordinador técnico de CEA San Carlos.

El Laboratorio Estatal de Salud Pública realizó análisis microbiológico de agua de mar mediante la determinación de enterococos, indicador bacteriológico establecido en la NOM-210-SSA1-2014 y en los lineamientos federales del programa Playas Limpias.

Gobierno de Sonora verifica calidad sanitaria en playas de San Carlos previo a las vacaciones de Semana Santa

El resultado obtenido en playa El Veneno (Miramar, Bahía Bacochibampo) fue de 41 NMP/100 mL (Número Más Probable por cada 100 mililitros).

De acuerdo con los criterios de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), el límite máximo permisible para considerar una playa apta para uso recreativo es de 200 NMP/100 mL de enterococos, por lo que el valor registrado se encuentra por debajo del parámetro de riesgo sanitario.

La CEA informó que los muestreos continuarán de manera periódica y se publicarán los resultados conforme al calendario oficial, a fin de garantizar seguridad sanitaria, transparencia técnica y protección a la salud de residentes y visitantes.

Fuente: Tribuna del Yaqui