Innovación y emprendimiento toman fuerza en Hermosillo con el Smart City Hackathon 2026

Hermosillo, Sonora.- El proyecto Señas a Voces, un dispositivo que traduce la Lengua de Señas Mexicana a mensajes de voz mediante una computadora, obtuvo el primer lugar en la final del Smart City Hackathon 2026, encabezado por el presidente municipal Antonio Astiazarán Gutiérrez.

Durante el evento, en el que participaron 234 personas (cifra récord), 'Toño' anunció la creación de una bolsa de dos millones de pesos para impulsar proyectos emprendedores locales, en alianza con Koval y Hermosillo ¿cómo Vamos?, luego de haber conocido a los 10 proyectos finalistas que se enfocan en resolver problemáticas urbanas con innovación.

Señas a Voces fue desarrollado por un equipo integrado por César, César Santiago y Mario, quienes diseñaron un guante con sensores capaz de interpretar movimientos de manos, procesarlos mediante un microcontrolador y convertirlos en audio. El objetivo es reducir la brecha de comunicación que enfrentan más de 2.3 millones de personas con discapacidad auditiva en el país.

El segundo lugar fue para Lumisense Smart Park, mientras que NOKTA obtuvo el tercer sitio. El reconocimiento People's Choice Award fue para Smart Transit, con 270 votos.

Entre los proyectos también destacaron soluciones como sistemas de alerta de incendios, mejoras en semáforos para el paso de unidades de emergencia y plataformas tecnológicas inclusivas.

El Smart City Hackathon se consolida como un semillero de innovación local, del que ya han surgido iniciativas como semáforos inteligentes en fase de prototipo para su futura implementación en la ciudad.

Fuente: Tribuna del Yaqui