Javier Lamarque impulsa la construcción como motor de empleo, desarrollo y bienestar social en Ciudad Obregón

Ciudad Obregón, Sonora.- Como un sector significativo que contribuye a la generación de empleos, al bienestar de las familias y al desarrollo de la región, calificó el alcalde de Cajeme, Javier Lamarque Cano, a la industria constructora, gremio productivo del estado de Sonora que se encuentra congregado en la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC).

En el marco de un encuentro con integrantes de este sector, el edil cajemense destacó que actualmente la entidad se encuentra experimentando una etapa de cambio que ha permitido avanzar en proyectos importantes para el crecimiento del estado, destacando particularmente la coordinación que se ha generado entre las autoridades estatales y los empresarios de la construcción, situación que consideró clave para la generación de mejores resultados.

El presidente municipal explicó que la visión de un gobierno para incentivar el desarrollo de la infraestructura social y productiva debe basarse en cuatro puntos principales: impulsar obras que realmente beneficien a la gente, dar continuidad a los proyectos, garantizar la transparencia y fortalecer a los proveedores locales.

En ese sentido, Lamarque Cano hizo énfasis en el hecho de que la obra pública debe servir para mejorar la calidad de vida de los habitantes del estado de Sonora y sus municipios, no solo para construir.

El alcalde de Cajeme, Javier Lamarque, reiteró su disposición por mantener el diálogo con el sector de la construcción, escuchar sus propuestas y trabajar en equipo.

Fuente: Tribuna del Yaqui