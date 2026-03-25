"Los esperamos": Río Mayo contará con agua para esta Semana Santa en el municipio de Navojoa

Navojoa, Sonora.- Gracias a las gestiones del Ayuntamiento de Navojoa ante la Comisión Nacional del Agua (Conagua), la Federación y el Consejo de Cuenca decidieron soltar mayores escurrimientos de agua al Río Mayo para estas vacaciones de Semana Santa.

De acuerdo al Informe del Distrito de Riego 038, actualmente se están extrayendo más de 73.2 metros cúbicos por segundo (m³/s) desde la presa Adolfo Ruiz Cortines hasta el cauce del Río Mayo, por lo que se espera que este pulmón natural del sur de Sonora pronto vuelva a resurgir mientras llegan las primeras lluvias.

Durante un pequeño recorrido por el área rcecreativa del Río Mayo, ya se puede observar el flujo de agua desde la comisaría de Tesia, por lo que se espera que pronto descienda hasta la zona recreativa en la comunidad de Pueblo Viejo y Guaymitas. Un panorama que no se observaba desde hace tres años.

Desde el año 2023 no disfrutábamos de este paisaje. Los esperamos, todo esto para embellecer el río y los árboles y que todas las familias la pasen de lo mejor en estos días. Vamos a dar lo mejor de nosotros para que sean días inolvidables. Agradezco al titular de Conagua, Rodolfo Castro, por apoyar esta iniciativa", afirmó Jorge Alberto Elías Retes, presidente municipal.

Por su parte, Luis Gerardo Villalobos Hernández, presidente del Distrito de Riego 038, aseguró que con esta dotación de agua al Río Mayo no se comprometerá la actividad agrícola, ya que el Valle del Mayo se encuentra a dos semanas de iniciar la cosecha de trigo y actualmente la presa del Mocúzarit registra un almacenamiento de 260.5 millones de metros cúbicos (Mm3) de agua.

Fuente: Tribuna del Yaqui