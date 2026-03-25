Pide Emeterio Ochoa mayor autonomía para alianzas estatales y critica parálisis en el Congreso

Hermosillo, Sonora.- El diputado local del PRI, Emeterio Ochoa Bazúa, consideró que los partidos políticos deberían permitir a sus comités estatales tomar decisiones propias sobre la conformación de alianzas rumbo al proceso electoral de 2027.

Durante su participación ante integrantes de la Mesa Cancún, el legislador señaló que cada entidad enfrenta contextos distintos, por lo que insistió en la necesidad de dar libertad a los estados para definir si compiten en coalición o de manera independiente, con perfiles propios y respaldo de su militancia.

Me gustaría que las dirigencias nacionales pudieran dejar que las entidades tomen sus propios acuerdos", expresó, al advertir que las estrategias nacionales no siempre responden a las necesidades locales, particularmente en la búsqueda de triunfos distritales.

Como uno de los puntos centrales, Ochoa Bazúa reconoció que será complicado que iniciativas de la oposición prosperen en el Congreso del Estado debido a la mayoría que mantiene Morena.

En ese sentido, también denunció la falta de trabajo al interior de las comisiones de dictamen, al señalar que algunas no han sesionado desde su instalación, entre ellas la de Seguridad, lo que dijo, frena el avance legislativo.

#Sonora | Denuncia el diputado Emeterio (@EmeterioOchoa) la falta de trabajo al interior de las comisiones de dictamen del Congreso del Estado y otras que no han sesionado desde su instalación como la de seguridad, en plática con los integrantes de la Mesa Cancún (@MesaCancun) uD83DuDC65 pic.twitter.com/8hALCsSSxi — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) March 25, 2026

En otro tema, el diputado priista manifestó su respaldo a una eventual candidatura de Antonio Astiazarán a la gubernatura de Sonora, al considerar que sería positivo que el PRI arropara su proyecto político.

#Sonora | "Yo sí veo al PRI con Antonio Astiazarán; ojalá el PRI acompañe al proyecto de Antonio Astiazarán (@tonoastiazaran), un proyecto en el que podamos ir juntos", destacó Emeterio Ochoa (@EmeterioOchoa), en reunión con los integrantes de la Mesa Cancún (@MesaCancun) uD83DuDDE3?uD83DuDE4C pic.twitter.com/5Fc1alRUXi — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) March 25, 2026

Sobre sus aspiraciones, Ochoa Bazúa no definió si buscará la alcaldía de Cajeme o una diputación local o federal; sin embargo, dejó claro su interés en participar en el próximo proceso electoral.

Me gustaría aparecer en la boleta en las próximas elecciones, pero voy a estar donde me ponga mi partido", puntualizó.

Fuente: Tribuna del Yaqui