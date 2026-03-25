Protesta en la Unison de Hermosillo: Estudiantes exigen que Iván Ballesteros regrese al Fondo Editorial

Hermosillo, Sonora.- Este miércoles 25 de marzo de 2026, estudiantes de la Universidad de Sonora (Unison) se manifestaron e incluso cerraron el Departamento de Letras y Lingüística, exigiendo el regreso de Iván Ballesteros, exdirector del Fondo Editorial de la institución. Pero esto no es todo, ya que entre sus demandas también se incluyen varias denuncias por presuntas negligencias y, en general, abusos de la administración universitaria.

Según la versión del alumnado, lo sucedido con Ballesteros Rojo solo representa la cúspide de un malestar acumulado durante años. Cabe destacar que desde muy temprano los estudiantes colocaron pancartas y lanzaron consignas como: "El tema de Iván fue la gota que derramó el vaso. Desde hace tiempo se viven situaciones graves, como casos de docentes que ejercían abuso de poder, gritaban a los alumnos y les faltaban al respeto", señaló Olga Valeria Hernández Valencia.

En la movilización también estuvieron presentes docentes y trabajadores del departamento, quienes respaldaron a los jóvenes. De hecho, exigen la restitución del académico, quien durante su gestión logró la publicación de 35 libros académicos, 19 coediciones y 16 nuevas ediciones. Incluso, algunas de estas obras resultaron ganadoras de concursos nacionales de novela de ciencia ficción y cuento de terror.

Protesta de este miércoles

"Dejo de escribir por ahora. Sigo con el nudo en la garganta y con toda esta rabia atravesada en el pecho. Así, todo encabritado, voy a buscar quién me ayude, porque esto es un atropello", destacó en una publicación de Facebook Iván Ballesteros, y en otro fragmento añadió: "Gracias por la comprensión. No voy a responder nada por aquí hasta que logre pasar, aunque sea un poco, este amargo momento. Al parecer no, al parecer ya no SoyUnison".

#Hermosillo | Estudiantes de Letras y Lingüística de la Universidad de Sonora cierran de manera simbólica el departamento, para pedir la reinstalación de Iván Ballesteros en el fondo editorial de la UNISON uD83DuDEAB pic.twitter.com/nHNq5UASws — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) March 25, 2026

Hasta el momento de la elaboración de esta nota, las autoridades universitarias no se han pronunciado sobre el asunto, pero en redes sociales el profesional continúa recibiendo múltiples muestras de apoyo. Por su parte, los estudiantes dejaron en claro que no descartan continuar con las protestas, y en caso de que esto ocurra, te lo haremos saber todo en nuestro portal de TRIBUNA.

Fuente: Tribuna del Yaqui