Hermosillo, Sonora.- La Universidad de la Seguridad Pública (USP) lanza convocatoria dirigida a todos los jóvenes de Sonora, con el fin de integrar a mujeres y hombres interesados en formarse como policía de proximidad; la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), a través de la universidad, estará presente en los municipios de Nogales y Agua Prieta para reclutar perfiles que deseen prepararse académicamente como parte de la generación 'Esparta'.

Ellioth Romero Grijalva, rector de la USP, señaló que este proceso representa una oportunidad para que nuevos perfiles se integren a las labores de seguridad pública con vocación de servicio, disciplina y un alto sentido de responsabilidad social; asimismo, informó que el reclutamiento se llevará a cabo los días 25 y 26 de marzo en Nogales, y el 27 de marzo en Agua Prieta.

Tu vocación hace la diferencia: Arranca proceso de admisión a la Universidad de la Seguridad Pública en Sonora

Requisitos esenciales para participar en el proceso de selección

Ser mexicano o mexicana

Tener entre 18 y 35 años

Contar con bachillerato concluido

En el caso de los hombres, presentar la cartilla del Servicio Militar Nacional liberada

Documentación requerida

Acta de nacimiento

CURP

Identificación oficial con fotografía

Comprobante de domicilio

Certificado de estudios

Carta de no antecedentes penales

Licencia de conducir

Próximamente se darán a conocer los días en los que acudirán a otros municipios de Sonora para continuar con el proceso de reclutamiento; para mantenerte con la información actualizada, es necesario consultar las redes sociales oficiales de USP Y SSPC, y los interesados pueden comunicarse a los teléfonos (662) 690 3700, extensiones 280 y 284, así como al (662) 401 9800 y (662) 400 6009.

Tu vocación hace la diferencia: Arranca proceso de admisión a la Universidad de la Seguridad Pública en Sonora

Fuente: Tribuna del Yaqui