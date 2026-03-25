Hermosillo, Sonora.- Como parte de las acciones impulsadas por el Gobierno de Sonora, en colaboración con la Universidad Estatal de Sonora (UES), para visibilizar el talento femenino, se realizó la premiación de la convocatoria 'Premio Mujer UES 2026', en beneficio de la comunidad universitaria.

El principal objetivo fue reconocer a mujeres destacadas dentro de la comunidad universitaria que han contribuido de forma significativa en diferentes áreas, por lo que este reconocimiento ha sido dirigido a estudiantes, docentes y trabajadoras de la UES, quienes han sobresalido en distintos ámbitos, impulsando el desarrollo de su comunidad y abriendo oportunidades para otras mujeres, en sintonía con la visión de transformación social que promueve el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo Montaño.

UES reconoce trayectoria y talento de universitarias con el 'Premio Mujer UES 2026' en Hermosillo

Por su parte, la rectora Martha Patricia Patiño Fierro señaló que el 8 de marzo no es una fecha para celebrar, sino para reflexionar sobre la lucha histórica de las mujeres por el reconocimiento de sus derechos y sobre las desigualdades que aún persisten. Agrega que, aunque se han obtenido avances, aún existen prácticas de discriminación y violencia que obligan a mantener viva la reflexión y a seguir promoviendo una cultura de respeto e igualdad.

Además, destaca que en la UES se impulsa una formación integral con sentido humanista, donde el conocimiento vaya acompañado de valores, inclusión y conciencia social. En este marco se subrayó la importancia de reconocer y visibilizar a las mujeres premiadas como ejemplo de esfuerzo, talento y contribución en diversos ámbitos; por este motivo, la universidad tomó la decisión de conmemorar la fecha con acciones significativas y no solo con gestos simbólicos.

uD83DuDC9C? Premio Mujer UES 2026 ?uD83DuDC9C

Reconocemos a mujeres con liderazgo, compromiso e impacto social en la @UES_MX.



uD83DuDC69?uD83CuDF93uD83DuDC69?uD83CuDFEBuD83DuDC69?uD83DuDCBC Postula o postúlate.

uD83DuDCC5 Cierre: 5 de marzo de 2026 | 12:00 pm

uD83DuDCC4 Bases: https://t.co/mn33vogrde#PremioMujerUES #MujerUES2026 #OrgulloUES #SomosBerrendos pic.twitter.com/hoZHU768u7 — Universidad Estatal de Sonora (UES) (@UES_MX) March 2, 2026

En la ceremonia, a cargo de Sanae Mercedes Hinojosa Taomori, donde fueron reconocidas Emma Vanessa Casas Medina, en la categoría Empresaria; María del Rosario Fátima Robles Robles, en la categoría Investigación; Mayra Emily Viera Hernández, en la categoría Deporte; y Bárbara Fox Vega, en la categoría Promesa UES, por sus trayectorias, logros y aportaciones en favor de la comunidad universitaria y de la sociedad sonorense.

Fuente: Tribuna del Yaqui