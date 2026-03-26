Alcalde de Hermosillo, 'Toño' Astiazarán, garantiza vacaciones seguras y ordenadas

Hermosillo, Sonora.- El alcalde de Hermosillo, Antonio 'Toño' Astiazarán Gutiérrez, encabezó una reunión de coordinación para garantizar una Semana Santa 2026 segura, ordenada y atractiva para residentes y visitantes de la capital de Sonora.

Acompañado por el secretario del Ayuntamiento, Eduardo Alejo Acuña Padilla, se revisaron acciones en zonas urbanas y rurales con la participación de 18 dependencias y más de 500 servidores públicos.

El operativo para el periodo vacacional contempla el despliegue de 277 agentes de la Policía Preventiva y Tránsito, con apoyo de patrullas, motocicletas y drones para vigilancia en playas, carreteras y puntos turísticos. Por su parte, el Cuerpo de Bomberos reforzará su presencia con personal adicional, torres de vigilancia en Bahía de Kino y equipo especializado de rescate.

¡Listos para Semana Santa! En equipo nos preparamos para trabajar en un operativo de Semana Santa 2026 segura para todas y todos. ??uD83CuDF0A



Juntos lograremos una temporada ordenada, limpia y segura porque la responsabilidad ciudadana hace la diferencia: cuidar los espacios, respetar… pic.twitter.com/T9LobYpnwx — Antonio Astiazarán (@tonoastiazaran) March 26, 2026

Protección Civil mantendrá supervisiones permanentes y guardias 24/7, mientras que Servicios Públicos destinará personal para limpieza y promoción del reciclaje. Salud Pública operará una unidad médica móvil en Kino Nuevo con apoyo de Cruz Roja.

Asimismo, el Gobierno de Hermosillo se mantendrá en coordinación con los tres niveles de gobierno para salvaguardar la integridad de locales y visitantes.

Fuente: Tribuna del Yaqui