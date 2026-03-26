Ciudad Obregón, Sonora.- Paulina Ocaña, jefa de la Oficina del Ejecutivo Estatal, mencionó durante la toma de protesta de la nueva presidencia del Consejo Directivo 2026-2028 de la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo de Ciudad Obregón, que el gobernador Alfonso Durazo Montaño impulsa empresas locales con menos trámites, más facilidades para abrir negocios y más confianza para invertir con el propósito de crecer y generar un bienestar duradero.

Ocaña destacó que el mandatario estatal apoya desde abarrotes de la esquina hasta empresas de gran calado, facilitando la inversión y así generar un entorno con menos burocracia, más equidad y mayores oportunidades para quienes emprenden y sostienen la economía familiar; Sonora avanza con una visión donde gobierno y sector productivo hacen equipo para fortalecer la economía desde lo local.

Alfonso Durazo impulsa negocios locales y economía familiar en Sonora: Paulina Ocaña

Con el impulso de nuestro gobernador Alfonso Durazo, hoy Sonora vive la mayor simplificación administrativa de su historia. En ese mismo sentido, también es importante reconocer a quienes hacen posible esta dinámica todos los días: las y los comerciantes organizados. Porque ustedes saben dialogar, negociar y saben cumplir su palabra. Y esa es la misma visión que impulsa nuestro gobernador Alfonso Durazo: escuchar, comprender y atender a todos los sectores, reconociendo que el comercio organizado es una comunidad de trabajo fundamental para el desarrollo de Sonora", sostuvo Ocaña.

Para concluir con su participación, la jefa de la Oficina del Ejecutivo reiteró que en Sonora se gobierna con una visión cercana a la ciudadanía, llevando a cabo cada acción económica con el objetivo de respaldar a quienes emprenden, fortaleciendo los negocios locales, mientras se lleva el bienestar a cada empresa, colonia y a cada uno de los hogares sonorenses.

Por otro lado, César Aguiar Arnold, el nuevo presidente de Canaco Servytur Ciudad Obregón, hizo hincapié en su responsabilidad con el compromiso de representar a miles de empresarios y trabajar en coordinación con el Gobierno de Sonora, apostando a un relevo generacional que impulse nuevas ideas, fortalezca el comercio organizado y genere mejores condiciones para crecer.

Alfonso Durazo impulsa negocios locales y economía familiar en Sonora: Paulina Ocaña

Fuente: Tribuna del Yaqui