Hermosillo, Sonora.- Como resultado de la gestión realizada a través de la Secretaría de Educación y Cultura (SEC) para fortalecer las competencias tecnológicas de docentes, alumnos, personal administrativo y público en general, el Gobierno de Sonora tendrá la oferta de capacitación digital más grande en la historia de México, con 350 mil cursos de IA (Inteligencia Artificial) Generativa de Microsoft Elevate.

Los cursos que se otorgarán son en coordinación con el programa 'Educando Contigo', que consiste en cursos de autoaprendizaje, con evaluaciones en línea y constancias oficiales de Microsoft, y representan un equivalente aproximado de 300 millones de pesos en capacitación especializada. Asimismo, el curso se organizará en los siguientes dos niveles:

Nivel introductorio : Enfocado en el uso general de la IA

: Enfocado en el uso general de la IA Nivel especializado: Orientado a su aplicación en el ámbito educativo

¡Alianza histórica! Gobierno de Sonora y Microsoft capacitarán a 350 mil personas acerca de la IA: SEC

Cada participante contará con un período máximo de hasta ocho semanas para concluir satisfactoriamente su proceso formativo, permitiendo que los usuarios accedan a herramientas de aprendizaje personalizado, optimizando el tiempo de estudio, mejorando el rendimiento escolar y fortaleciendo habilidades fundamentales como el razonamiento, el análisis, el pensamiento crítico y la resolución de problemas.

Esta acción forma parte de la visión del gobernador Alfonso Durazo Montaño de que la educación es el motor principal del desarrollo de Sonora; por lo tanto, esta acción promueve el uso ético y responsable de la tecnología, formando ciudadanos digitales conscientes y preparados, además de fortalecer de manera integral el sistema educativo de la entidad.

Los titulares de la SEC, Froylán Gámez Gamboa, y de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones del Gobierno de Sonora, Luis Javier Ortega Cisneros, acompañados de la directora de Cuenta de Microsoft Elevate, Nomara Parra Sánchez, destacaron que la entidad será la primera en integrar la Inteligencia Artificial en las aulas, de manera segura y efectiva.

El propósito es elevar la calidad educativa y ser referente nacional en innovación y transformación educativa. La estrategia cuenta con el respaldo del sector productivo, con la participación de empresas como Collectron, Planta Ford Motor Company Hermosillo, CT Internacional e INDEX Sonora, además de las instituciones de educación media superior y superior en la entidad, así como las secciones 28 y 54 del SNTE.

¡Alianza histórica! Gobierno de Sonora y Microsoft capacitarán a 350 mil personas acerca de la IA: SEC

Fuente: Tribuna del Yaqui