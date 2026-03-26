CALOR extremo en Sonora: Advierten ALTAS temperaturas este 26 de marzo; pronóstico del CLIMA

Hermosillo, Sonora.- Si te encuentras en Sonora, lo mejor será que prepares el bloqueador, ropa ligera e hidratación, pues este jueves 26 de marzo de 2026 el estado se convertirá en una de las regiones más calurosas de México. Leer este pronóstico del clima hoy no es solo una cuestión de curiosidad, sino una necesidad para planificar tu jornada, evitar golpes de calor y entender por qué el cielo despejado será el protagonista absoluto en casi todo el territorio sonorense. ¡Aquí la información!

Así será el clima en Sonora este jueves

De acuerdo con el reporte de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) e información del portal web Meteored.mx, la entidad enfrentará condiciones de estabilidad atmosférica que favorecerán el calentamiento diurno de manera acelerada. Durante la mañana, los sonorenses despertarán con un ambiente que oscilará entre lo fresco y lo templado, ideal para realizar trámites pendientes antes de que el sol alcance su punto máximo.

Así será el clima en Sonora este jueves. Foto: Twitter

En zonas fronterizas como Heroica Nogales y Agua Prieta, se registrarán mínimas de 15°C, mientras que en San Luis Río Colorado y Sonoyta el termómetro marcará los 18°C al amanecer. En el centro del estado, Hermosillo iniciará con una mínima de 23°C, siendo de las mañanas más cálidas de la región, seguida de cerca por Villa Pesqueira con 20°C.

Para la tarde, el panorama cambiará hacia un calor sofocante. La ciudad de Hermosillo se posiciona como el punto más caliente de la entidad, con una máxima impresionante de 42°C, una cifra que demanda precauciones especiales entre las 11 y 16:00 horas. No se quedan atrás localidades como Heroica Caborca, Villa Pesqueira y Arivechi, donde el termómetro llegará hasta los 39°C. En el sur del estado, Ciudad Obregón registrará una máxima de 36°C, mientras que Huatabampo se mantendrá en los 31°C.

Por su parte, la franja fronteriza también sentirá el rigor del sol, con San Luis Río Colorado alcanzando los 38°C y Sonoyta los 37°C. Incluso en las zonas de mayor altitud como Heroica Nogales y Nacozari de García, las temperaturas máximas se situarán en los 33°C.

Consulta en el gráfico el #Pronóstico de #Temperaturas máximas para esta tarde.?? pic.twitter.com/lsxAvFm0AJ — CONAGUA Clima (@conagua_clima) March 26, 2026

Al caer la noche, el alivio térmico será gradual pero no inmediato. El ambiente se tornará más agradable hacia las zonas costeras; por ejemplo, Puerto Peñasco, que durante el día tendrá una máxima de 29°C, verá descender su temperatura hasta los 17°C. Heroica Guaymas, tras una tarde de 30°C, se estabilizará en los 19°C durante la velada.

Es importante destacar que, aunque el cielo se mantendrá mayormente despejado, la ausencia de nubosidad permitirá que el calor acumulado en el asfalto se disipe lentamente en las áreas urbanas, manteniendo una sensación térmica cálida hasta bien entrada la noche en las ciudades del valle y el desierto.

Fuente: Tribuna del Yaqui