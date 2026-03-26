Capacitan a docentes para replicar programa Escuela para Padres Constructores de Paz en Hermosillo

Hermosillo, Sonora.- La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) en Sonora, capacita como replicadores del programa Escuela para Padres Constructores de Paz a maestros, psicólogos y trabajadores sociales de planteles de secundaria en Hermosillo.
En coordinación con autoridades de la Secretaría de Educación y Cultura (SEC), se trabaja en la formación del personal docente principalmente, para que, a su vez, sean un enlace directo con las familias de las y los jóvenes estudiantes y proveerlos de herramientas que favorezcan las relaciones al interior del hogar, escuela y comunidad.
Rita Burgos Villaescusa, coordinadora estatal del Centro de Prevención del Delito y Participación Ciudadana, informó que, mediante esta gran colaboración, se compartirá información de utilidad a las familias para identificar factores de riesgo entre sus hijas e hijos, así como recursos y programas de ayuda.
Una vez que finalice el proceso de adiestramiento, el personal impartirá el programa Escuela para Padres Constructores de Paz directamente a madres, padres y tutores de estudiantes de secundarias en Hermosillo, en una primera etapa.
De entre los temas que incluirán en las sesiones están: crianza positiva, comunicación asertiva y escucha activa, tipos y modalidades de violencia, adolescencia, responsabilidades y obligaciones.
Fuente: Tribuna del Yaqui