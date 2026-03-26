Capacitan a docentes para replicar programa Escuela para Padres Constructores de Paz en Hermosillo

Hermosillo, Sonora.- La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) en Sonora, capacita como replicadores del programa Escuela para Padres Constructores de Paz a maestros, psicólogos y trabajadores sociales de planteles de secundaria en Hermosillo.

En coordinación con autoridades de la Secretaría de Educación y Cultura (SEC), se trabaja en la formación del personal docente principalmente, para que, a su vez, sean un enlace directo con las familias de las y los jóvenes estudiantes y proveerlos de herramientas que favorezcan las relaciones al interior del hogar, escuela y comunidad.

Inicia formación de replicadores Escuela para Padres Constructores de Paz



El Centro de Prevención del Delito capacita a personal docente, psicólogos y trabajadores sociales de nivel secundaria de #Hermosillo



Reconocemos el respaldo de la #SECSonora#SSPCSonora pic.twitter.com/iSXNATQy62 — Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (@SonoraSeguridad) March 26, 2026

Rita Burgos Villaescusa, coordinadora estatal del Centro de Prevención del Delito y Participación Ciudadana, informó que, mediante esta gran colaboración, se compartirá información de utilidad a las familias para identificar factores de riesgo entre sus hijas e hijos, así como recursos y programas de ayuda.

Una vez que finalice el proceso de adiestramiento, el personal impartirá el programa Escuela para Padres Constructores de Paz directamente a madres, padres y tutores de estudiantes de secundarias en Hermosillo, en una primera etapa.

De entre los temas que incluirán en las sesiones están: crianza positiva, comunicación asertiva y escucha activa, tipos y modalidades de violencia, adolescencia, responsabilidades y obligaciones.

Replicadores de la Escuela para Padres Constructores de Paz en #Cajeme concluyeron su capacitación con la #SSPSonora.



Gracias al DIF y Seguridad Pública municipal por apoyar entornos familiares más seguros y libres de violencia.#JornadaPermanentePorLaPaz pic.twitter.com/akDZJ79CZE — Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (@SonoraSeguridad) December 10, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui