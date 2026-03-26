¡Síguenos!
G Google News Fondo
Edición Impresa Suscríbete
Escuela para padres

Capacitan a docentes para replicar programa Escuela para Padres Constructores de Paz en Hermosillo

La SSPC en Sonora capacita a docentes de secundarias en Hermosillo para impartir el programa Escuela para Padres Constructores de Paz

Capacitan a docentes para replicar programa Escuela para Padres Constructores de Paz en Hermosillo
Se imparte la capacitación a maestros, psicólogos y trabajadores sociales de secundarias en Hermosillo Foto: Internet

Hermosillo, Sonora.- La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) en Sonora, capacita como replicadores del programa Escuela para Padres Constructores de Paz a maestros, psicólogos y trabajadores sociales de planteles de secundaria en Hermosillo.

En coordinación con autoridades de la Secretaría de Educación y Cultura (SEC), se trabaja en la formación del personal docente principalmente, para que, a su vez, sean un enlace directo con las familias de las y los jóvenes estudiantes y proveerlos de herramientas que favorezcan las relaciones al interior del hogar, escuela y comunidad.

Rita Burgos Villaescusa, coordinadora estatal del Centro de Prevención del Delito y Participación Ciudadana, informó que, mediante esta gran colaboración, se compartirá información de utilidad a las familias para identificar factores de riesgo entre sus hijas e hijos, así como recursos y programas de ayuda.

Una vez que finalice el proceso de adiestramiento, el personal impartirá el programa Escuela para Padres Constructores de Paz directamente a madres, padres y tutores de estudiantes de secundarias en Hermosillo, en una primera etapa.

De entre los temas que incluirán en las sesiones están: crianza positiva, comunicación asertiva y escucha activa, tipos y modalidades de violencia, adolescencia, responsabilidades y obligaciones.

Fuente: Tribuna del Yaqui 

Temas
Otras Noticias

¿Tienes una denuncia ciudadana que quieras reportar?

Envíanos tu mensaje y nuestros reporteros se acercarán al lugar de los hechos.

denunciaciudadana@tribuna.com.mx Haz clic y envía tu denuncia. Tu información será tratada con total confidencialidad.