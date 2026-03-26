César Aguiar Arnold asume la presidencia de Canaco Servytur de Ciudad Obregón

Ciudad Obregón, Sonora.- Empresarios, comerciantes, autoridades locales, estatales y representantes de diferentes sectores productivos fueron testigos del cambio de mesa directiva de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (Canaco Servytur) de Ciudad Obregón, cuya presidencia fue asumida por César Aguiar Arnold en sustitución de Gustavo Cárdenas García.

En su discurso de toma de protesta, el nuevo representante de los comerciantes de la localidad destacó que los integrantes del mencionado organismo empresarial tienen un compromiso con los agremiados de la cámara.

Tenemos una responsabilidad con miles de empresarios que todos los días abren sus negocios, generan empleo y sostienen la economía de esta ciudad; hoy hacer empresa en Ciudad Obregón requiere de todas y de todos: empresarios, gobierno y sociedad civil", destacó.

Aguiar Arnold destacó que durante su gestión se trabajará para generar mejores condiciones para operar. Se buscará reducir la burocracia y darle mayor agilidad, detonar el crecimiento económico, generar más inversión, más consumo local y más integración entre los sectores, entre otras que coadyuven a fortalecer al sector comercial.

Aquí no vinimos a hacer eventos por hacer eventos, ni hacer networking sin hacer negocio, ni discursos sin resultados; cada acción tendrá un objetivo claro: impactar en los ingresos, en los costos y el crecimiento. Si no se mueven esos indicadores, no es prioridad; mantendremos una relación estrecha con el gobierno de manera institucional", aseguró.

En lo que respecta a su equipo de colaboradores, el nuevo representante de los comerciantes de Ciudad Obregón destacó que nadie ocupa un puesto decorativo, sino que fueron seleccionados por el liderazgo que representan.

Finalmente, reconoció la labor y el trabajo de su antecesor Gustavo Cárdenas García, quien desde que inició su gestión se propuso y comprometió a darle mejores oportunidades y ceder la batuta de la cámara a las nuevas generaciones.

En representación del Gobierno de Sonora acudió Paulina Ocaña, jefa de la oficina del ejecutivo del estado de Sonora, así como el alcalde de Cajeme, Javier Lamarque Cano.

Fuente: Tribuna del Yaqui