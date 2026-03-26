CFE anuncia los municipios de Sonora que tendrán CORTE DE LUZ el SÁBADO 28 de marzo de 2026

Hermosillo, Sonora.- Con el objetivo de mejorar la calidad y continuidad en el servicio eléctrico, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) ha informado que el día 28 de marzo de 2026 suspenderá de manera temporal la electricidad en distintos municipios o comunidades en Sonora.

Los cortes programados serán en los municipios:

Ures

Baviácora

Aconchi

San Felipe de Jesús

Huépac

Banámichi

Rayón

Opodepe

CFE: Municipios en Sonora que tendrán corte de luz el sábado 28 de marzo de 2026

En las comunidades de Sonora donde se realizará el corte temporal son:

Santiago de Ures

San Pedro de Ures

Puerta del Sol

Mazocahui

La Aurora

Meresichic

Los cortes temporales programados se realizarán de 5:00 a 10:00 horas. Para los municipios de Carbó y Pitiquito, el corte temporal se realizará de 6:00 a 11:00 horas en las siguientes comunidades:

La Palma

La Colmena

Selva

El Carrizo

Las Mercedes

Terramara

Félix Gómez

uD83DuDCA1 Atención #Sonora: estos municipios tendrán corte de luz el próximo sábado 28 de marzo.https://t.co/YlwACQtFzu — Proyecto Puente (@ProyectoPuente) March 26, 2026

La CFE ha expresado que estas interrupciones son necesarias, ya que tienen el objetivo de proteger la integridad del personal junto con la de la población mientras se realizan los trabajos de mantenimiento. La institución agradeció la comprensión de los usuarios y dejó un número telefónico a disposición para respuestas, dudas o aclaraciones: 071 .

Fuente: Tribuna del Yaqui