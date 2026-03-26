CFE anuncia los municipios de Sonora que tendrán CORTE DE LUZ el SÁBADO 28 de marzo de 2026

Hermosillo, Sonora.- Con el objetivo de mejorar la calidad y continuidad en el servicio eléctrico, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) ha informado que el día 28 de marzo de 2026 suspenderá de manera temporal la electricidad en distintos municipios o comunidades en Sonora.
Los cortes programados serán en los municipios:
- Ures
- Baviácora
- Aconchi
- San Felipe de Jesús
- Huépac
- Banámichi
- Rayón
- Opodepe
En las comunidades de Sonora donde se realizará el corte temporal son:
- Santiago de Ures
- San Pedro de Ures
- Puerta del Sol
- Mazocahui
- La Aurora
- Meresichic
Los cortes temporales programados se realizarán de 5:00 a 10:00 horas. Para los municipios de Carbó y Pitiquito, el corte temporal se realizará de 6:00 a 11:00 horas en las siguientes comunidades:
- La Palma
- La Colmena
- Selva
- El Carrizo
- Las Mercedes
- Terramara
- Félix Gómez
La CFE ha expresado que estas interrupciones son necesarias, ya que tienen el objetivo de proteger la integridad del personal junto con la de la población mientras se realizan los trabajos de mantenimiento. La institución agradeció la comprensión de los usuarios y dejó un número telefónico a disposición para respuestas, dudas o aclaraciones: 071.
Fuente: Tribuna del Yaqui