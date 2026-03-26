Ciudad Obregón será sede del primer AgaveFest 2026 con gastronomía y bebidas artesanales

Ciudad Obregón, Sonora.- El próximo 20 de junio, Ciudad Obregón será sede del primer AgaveFest 2026, evento en el que se conjugarán bebidas tradicionales, artesanales y platillos regionales preparados a la parrilla.

Rafael Barraza, promotor del evento, destacó que el objetivo que se persigue es el de reunir al mayor número de emprendedores posible en materia de producción de bebidas derivadas del agave, pero además promover la gastronomía y otros productos regionales.

El objetivo es que la gente emprendedora de estos productos esté presente en el evento y que los asistentes prueben los productos que generan los emprendedores de la región", destacó.

Por su parte, Héctor Obregón, director comercial del mencionado evento, expresó que a través de estos eventos se pretende ofrecer nuevas atracciones y generar espacios de entretenimiento para los habitantes de Cajeme.

Destacó que para esta primera edición se pretende congregar a entre dos mil 500 y tres mil personas, quienes por 880 pesos podrán degustar de decenas de platillos y bebidas regionales.

Fuente: Tribuna del Yaqui