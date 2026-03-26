Clima HOY en Hermosillo: Alertan CALOR extremo de hasta 41°C este JUEVES 26 de marzo

Hermosillo, Sonora.- ¡Inicia un nuevo día! Y si hoy, jueves 26 de marzo de 2026, tienes pensado realizar actividades al aire libre en la ciudad de Hermosillo, es muy importante que consultes el pronóstico del clima y el tiempo, ya que se advierte una jornada con temperaturas elevadas, radiación intensa y cambios en la velocidad del viento que podrían modificar tu agenda. Aquí los detalles para que tomes precauciones.

Así será el clima en Hermosillo este jueves

De acuerdo con el reporte de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y datos presentados por el portal web Meteored.mx, el clima en Hermosillo para hoy jueves 26 de marzo de 2026 estará dominado por cielos despejados durante prácticamente todo el día, con un incremento notable en la temperatura hacia la tarde.

Así será el clima en Hermosillo este jueves. Foto: Conagua

Durante la mañana, el ambiente se mantendrá cálido desde temprano. Alrededor de las 05:00 horas se esperan 25°C con cielo despejado, mientras que a las 06:00 el termómetro marcará 24°C con condiciones soleadas. Conforme avance la mañana, a las 08:00 horas la temperatura subirá a 27°C, con viento proveniente del este de entre siete y 16 kilómetros por hora. Hacia el mediodía, el calor comenzará a intensificarse.

Para las 11:00 horas, se prevé que la temperatura alcance los 36 grados, con una sensación térmica de 33°C. En este periodo, el índice de radiación ultravioleta será muy alto, por lo que se recomienda el uso de protector solar con factor de protección entre 25 y 50, además de evitar la exposición prolongada al sol.

Por la tarde, Hermosillo enfrentará el punto más crítico del día. Alrededor de las 14:00 horas, el termómetro alcanzará los 41°C, con sensación térmica de hasta 37°C. El viento cambiará de dirección hacia el oeste y se intensificará, con velocidades de entre 13 y 33 kilómetros por hora. Más tarde, a las 17:00 horas, la temperatura se mantendrá elevada en 40°C, con rachas de viento que podrían llegar hasta los 44 kilómetros por hora.

Durante la noche, el calor comenzará a ceder de forma gradual, aunque el ambiente seguirá siendo cálido. A las 20:00 horas se esperan 34°C con cielo despejado, mientras que hacia las 23:00 horas la temperatura descenderá a 30°C, con viento del oeste de entre ocho y 17 kilómetros por hora.

En general, este jueves estará marcado por temperaturas extremas, cielos despejados y alta radiación solar en Hermosillo, por lo que se recomienda mantenerse hidratado, usar protección solar y evitar actividades al aire libre en las horas de mayor intensidad.

Fuente: Tribuna del Yaqui / Comisión Nacional del Agua (Conagua)