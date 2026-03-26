Cruz Roja Mexicana asigna a David Andrés Camou León como delegado estatal en Sonora

Hermosillo, Sonora.- Este jueves 26 de marzo de 2026, durante la Junta del Consejo Nacional de Directores que se celebra en la Sede Nacional de la Ciudad de México, se ha aprobado al licenciado David Andrés Camou León como Delegado Estatal de Cruz Roja Mexicana en Sonora, sustituyendo al licenciado Carlos Freaner Figueroa; así lo ha informado la Cruz Roja Mexicana.

Contando con más de 17 años de experiencia, David Camou León se desempeña como miembro del Consejo Estatal y presidente del Consejo Directivo de la Cruz Roja Mexicana, Delegación Nogales; se ha destacado por su liderazgo en la atención a población migrante en la región fronteriza y su compromiso de fortalecer la institución.

Con este nombramiento se da continuidad a la misión humanitaria de Cruz Roja Mexicana en Sonora, lo que asegura una atención eficiente y profesional a la población, de la misma forma que la consolidación de los proyectos en curso en el estado.

La Cruz Roja Mexicana reconoce la impecable labor del licenciado Carlos Freaner Figueroa, quien ha dejado un legado de más de 50 años de servicio, durante los cuales ha contribuido con su experiencia y liderazgo al fortalecimiento institucional y a la modernización de la institución en Sonora y el resto del país.

BOLETÍN DE PRENSA: CRUZ ROJA MEXICANA DESIGNA A DAVID ANDRÉS CAMOU LEÓN COMO DELEGADO ESTATAL EN SONORA pic.twitter.com/3k8FdekQBM — Cruz Roja Sonora (@CruzRojaSonora) March 26, 2026

En el transcurso de su trayectoria, Freaner Figueroa participó en diferentes cargos dentro de la institución, destacando su responsabilidad como Delegado Estatal en Sonora, además de sus 34 años formando parte del Consejo Nacional de Directores, etapa donde culminó con su cargo como Presidente Nacional. Su admirable liderazgo, visión y compromiso fueron determinantes para la modernización y fortalecimiento de la Cruz Roja Mexicana, marcando un antes y un después en su historia.

Fuente: Tribuna del Yaqui