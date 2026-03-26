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Unión de Usuarios

Destaca Unión de Usuarios de Hermosillo el encendido del aire acondicionado en camiones

Cerca de 400 unidades del transporte público operan con aire acondicionado en la ciudad de Hermosillo, en sus más de 18 rutas estratégicas en distintas zonas

Destaca Unión de Usuarios de Hermosillo el encendido del aire acondicionado en camiones
Destaca Unión de Usuarios de Hermosillo el encendido del aire acondicionado en camiones Foto: Cortesía del IMTES

Hermosillo, Sonora.- El líder de la Unión de Usuarios de Hermosillo, Ignacio Peinado Luna, destacó la anticipación del encendido de aires acondicionados en las unidades del transporte público en Hermosillo, ante las altas temperaturas.

Peinado Luna agradeció la disposición tanto del Instituto Estatal de Movilidad y Transporte, como la de las empresas concesionarias en la solicitud del encendido del aire acondicionado antes del subsidio, para que los usuarios tengan un mejor servicio y digno.

Ignacio Peinado Luna recordó que son poco más de 100 mil usuarios diarios que utilizan el transporte público como su medio de transporte, por lo que se merecen un mejor servicio.

Destaca Unión de Usuarios de Hermosillo el encendido del aire acondicionado en camiones
Destaca Unión de Usuarios de Hermosillo el encendido del aire acondicionado en camiones

Fuente: Tribuna del Yaqui

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