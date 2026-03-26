Hermosillo, Sonora.- El líder de la Unión de Usuarios de Hermosillo, Ignacio Peinado Luna, destacó la anticipación del encendido de aires acondicionados en las unidades del transporte público en Hermosillo, ante las altas temperaturas.

Peinado Luna agradeció la disposición tanto del Instituto Estatal de Movilidad y Transporte, como la de las empresas concesionarias en la solicitud del encendido del aire acondicionado antes del subsidio, para que los usuarios tengan un mejor servicio y digno.

Ignacio Peinado Luna recordó que son poco más de 100 mil usuarios diarios que utilizan el transporte público como su medio de transporte, por lo que se merecen un mejor servicio.

Destaca Unión de Usuarios de Hermosillo el encendido del aire acondicionado en camiones

Fuente: Tribuna del Yaqui