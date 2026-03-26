Hermosillo, Sonora.- El gobernador Alfonso Durazo Montaño dio el banderazo de arranque del Operativo Interinstitucional de Seguridad Semana Santa 2026, con el despliegue de más de ocho mil elementos federales y estatales para labores de prevención, atención y respuesta inmediata, mediante la coordinación de todas las instancias del Gobierno de Sonora, con el objetivo de garantizar la integridad y bienestar de vacacionistas en esta temporada.

En compañía de Roberto Gradillas Pineda, secretario de Economía y Turismo, y Braulio Martínez Navarrete, secretario de Seguridad, el gobernador informó que, con el fin de reforzar la seguridad en carreteras, playas y destinos turísticos estratégicos, participan de manera coordinada la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Secretaría de Economía y Turismo, Protección Civil, Secretaría de Marina, Guardia Nacional, Ejército Mexicano, Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC), Ángeles Verdes y policías municipales.

Durazo arranca megaoperativo de seguridad con más de 8 mil elementos para Semana Santa 2026

El objetivo de este despliegue, de este operativo que iniciamos el día de hoy, es garantizar que todas estas personas cuenten con seguridad. Es un despliegue de ocho mil elementos en el que participan diversas instituciones", expresó el gobernador Durazo.

El mandatario detalló que el propósito de estas acciones conjuntas es que las familias sonorenses y visitantes puedan disfrutar de un periodo vacacional de Semana Santa de manera segura y tranquila.

Se estima una afluencia de 2.5 millones de visitantes para este periodo vacacional, con una proyección de derrama económica cercana a los dos mil millones de pesos, con lo que se impulsará el desarrollo regional y la economía local.

La ocupación hotelera podría alcanzar entre el 90 y el 100 por ciento, y se cuenta con disponibilidad de 995 establecimientos de hospedaje, contemplando hoteles, moteles, departamentos y casas adecuadas para servicio de estadía.

Durazo arranca megaoperativo de seguridad con más de 8 mil elementos para Semana Santa 2026

El gobernador Durazo destacó los principales destinos turísticos en el estado, reconocidos por su riqueza natural, cultural y gastronómica como parte de la campaña 'Vive Sonora' y que representan una oferta atractiva para la llegada de vacacionistas locales y extranjeros, tales como Puerto Peñasco, San Carlos, Bahía de Kino, Huatabampito, Las Bocas, así como los distintos Pueblos Mágicos de Álamos, Ures y Magdalena.

En el evento estuvieron presentes en el banderazo de salida del operativo José Manuel Guevara Castillo, comandante de la Cuarta Zona Militar; Alberto Flores Florián, en representación de la Región Aérea Militar del Noroeste; Juan Martín Aguilar Morales, comandante de la Segunda Región Naval; Anastasio Santos Álvarez, coordinador de la Guardia Nacional en Sonora; Braulio Martínez Navarrete, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana; Roberto Gradillas Pineda, secretario de Economía y Turismo; Paloma Terán Villalobos, titular del Sistema Estatal de Comunicación Social; Daniel Abraham Gámez Martínez, coordinador Estatal de Protección Civil; Jesús Alfonso Durón, Comisario de Seguridad Pública de Hermosillo y Alejandra López Noriega, presidenta del Congreso del Estado.

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Fuente: Tribuna del Yaqui